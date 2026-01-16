ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก สาวออสซี่ตื่นมาเจอ “งูหลาม” ยาว 2.5 เมตร นอนบนหน้าอก

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:45 น.
เป็นใครก็เหวอ สาวออสเตรเลียรู้สึกมีน้ำหนักดทับอยู่บนตัวช่วงกลางดึก นึกว่าเป็นสุนัข ก่อนพบว่าเป็นงูหลามยักษ์นอนขดอยู่

เรเชล บลอร์ หญิงสาวชาวเมืองบริสเบน เล่าเหตุการณ์ชวนขนลุกที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อเธอตื่นขึ้นมาพบว่ามี “แขกไม่ได้รับเชิญ” ขนาดมหึมามานอนร่วมเตียงในระยะประชิด

โดยในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่น เรเชลรู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับบนหน้าอก เธอจึงเอื้อมมือไปลูบเพราะคิดว่าเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้ แต่สัมผัสที่ได้รับกลับเป็นวัตถุผิวเรียบลื่นและกำลังเลื้อยขยับ

เมื่อแฟนหนุ่มเปิดโคมไฟหัวเตียง เขาก็ต้องตกตะลึงและรีบบอกเธอด้วยเสียงแผ่วเบาว่า “โอ้ ที่รัก อย่าขยับนะ มีงูหลามยาวประมาณ 2.5 เมตรนอนอยู่บนตัวคุณ”

สิ่งแรกที่เรเชลทำคือการสบถออกมาด้วยความตกใจ และรีบบอกให้แฟนหนุ่มพาสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียนออกไปนอกห้องทันที เพราะกลัวว่าถ้าสุนัขเห็นงูเข้าจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้น

หลังจากกันสุนัขออกไปได้แล้ว เรเชลใช้ความนิ่งสงบในการจัดการกับสถานการณ์นี้ เริ่มจากค่อยๆขยับตัวออกจากใต้ผ้าห่มอย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้งูตื่นตระหนก ซึ่งเธอยอมรับว่าในหัวตอนนั้นยังไม่อยากเชื่อว่าเรื่องประหลาดแบบนี้จะเกิดขึ้นจริง

เธอเชื่อว่า “งูหลามคาเพ็ต” (Carpet Python) ตัวนี้เลื้อยผ่านบานเกล็ดหน้าต่างเข้ามา เธอจึงตัดสินใจจับมันส่งออกไปทางเดิมอย่างใจเย็น โดยที่เจ้างูตัวดังกล่าวก็ไม่ได้มีท่าทีดุร้ายและค่อยๆ เลื้อยออกไปตามการนำทางของเธอ

เรเชลเผยว่าเธอไม่ค่อยกลัวงูเท่าไรนักเพราะโตมาในพื้นที่เกษตรกรรมที่เจองูบ่อยครั้ง โดยเธอมีความเชื่อว่า “ถ้าเราสงบ งูก็จะสงบ”

เรเชลทิ้งท้ายอย่างติดตลกว่า แม้เธอจะไม่กลัวงูยักษ์ แต่ถ้าสิ่งที่มานอนบนอกเธอเป็น “คางคกอ้อย” (Cane Toad) ซึ่งเป็นสัตว์รบกวนในออสเตรเลีย เธอคงจะช็อกจนอยากจะอาเจียนและกลัวมากกว่านี้หลายเท่า สำหรับงูหลามคาเพ็ตนั้นเป็นงูที่ไม่มีพิษ มักพบได้ตามแถบชายฝั่งของออสเตรเลีย โดยปกติจะกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหรือนกเป็นอาหาร

อ้างอิง : www.bbc.com

 

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:45 น.
