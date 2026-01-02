ตรวจหวย

ตรวจหวย 2 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

เผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 08:41 น.
641

ตรวจหวยงวด 2 มกราคม 2569 งวดปีใหม่เลื่อนจากวันที่ 1 เช็กเวลาถ่ายทอดสด ช่องทางตรวจผล และรางวัลทั้งหมดที่ต้องรู้

ประเดิมงวดแรกของปี 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กำหนดปฏิทินการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2569 ไว้อย่างชัดเจน โดยมีการเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลจากวันที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่) มาเป็น วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 แทน

ดังนั้น การออกรางวัลในบ่ายวันนี้ จึงถือเป็น งวดแรกของปี 2569 อย่างเป็นทางการ ใครที่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมารอลุ้นเป็นเศรษฐีป้ายแดงคนแรกของปีไปพร้อมกันในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล02 มกราคม 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ดูผลหวยย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัลที่ 1 : รอผล

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
  • รางวัลที่ 1 : 763895

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
  • รางวัลที่ 1 : 461252

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

สำหรับประชาชนที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถติดตามได้ตามช่องทางและเวลาดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์/ยูทูป GLO Lottery Official ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
  • เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 2 มกราคม 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

