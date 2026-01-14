กกต. ตรวจเข้มป้ายหาเสียง สส.พรรคประชาชน ตามติดจนถึงร้านกาแฟ
อั๋ว จุฑาทิพย์ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน อำนาจเจริญ เผย กกต. ตรวจเข้มป้ายหาเสียง ตามติดจนถึงร้านกาแฟ ขอบคุณที่ทำงานเชิงรุก หวังทำแบบนี้กับผู้สมัครทุกคน
อั๋ว จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ผู้สมัคร สส.อำนาจเจริญ เขต 1 พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอบคุณ กกต. อำนาจเจริญที่ทำงานเชิงรุก ติดตามทีมอาสาสมัครพรรคประชาชน อั๋ว เบอร์ 2 เขตหนึ่ง ไปจนถึงร้านกาแฟเพื่อตรวจนับป้าย หวังว่าท่านจะทำงานเชิงรุกกับผู้สมัครทุกคน”
พร้อมกันนี้ยังได้เขียนข้อความอีกโพสต์ว่า “พ้อป้ายอั๋วยุไส ชวนถ่ายรูปมาอวดกันเด้อค่า แต่!! สำหรับไผที่คิดว่าป้ายยังหน่อยเกินไปทักมาขอไฟล์แล้วสั่งพิมพ์ติดหน้าบ้านได้เด้อ”
ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เคยประกาศถึงมาตราการเกี่ยวกับป้ายหาเสียงว่า ป้ายประกาศแนวตั้ง กำหนดให้มีขนาดไม่เกิน 30 × 42 เซนติเมตร ผู้สมัครสามารถจัดทำป้ายได้ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ส่วนพรรคการเมืองจัดทำได้ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัด โดยต้องระบุชื่อ-สกุลและที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวนป้าย และวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถปิดประกาศได้เฉพาะในสถานที่ที่หน่วยงานรัฐกำหนด สถานที่ละ 1 แผ่น และต้องไม่ปิดทับหรือซ้อนกับป้ายของผู้อื่น
