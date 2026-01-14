3 ราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค! ไปไหว้พระขอพรที่ไหน จะสมหวังทันตาเห็น
สายมูเตรียมเฮ! เปิดพิกัดขอพร 3 ราศีที่ดวงชะตาพุ่งแรง มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภก้อนโตจากการไปไหว้พระขอพร สมหวังรวดเร็วทันใจเหมือนติดจรวด
ช่วงนี้ดวงเมืองเริ่มขยับ สวรรค์เริ่มเปิดทางให้คนมีบุญ! หลังจากที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาพักใหญ่ ตอนนี้ถึงเวลาที่ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” จะประทานพรคืนให้เป็นโบนัสก้อนใหญ่แล้ว โดยเฉพาะ 3 ราศีที่มีกระแสพลังงานเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แรงที่สุดในสัปดาห์นี้ หากคุณมีความปรารถนาที่ค้างคาใจ หรืออยากได้โชคลาภมาหล่อเลี้ยงชีวิต การเดินทางไปขอพรตามพิกัดที่ระบุไว้จะช่วยให้คุณสมหวังได้เร็วขึ้นแบบ 100%
1. ราศีกรกฎ
ชาวกรกฎช่วงนี้มีเซนส์แรงเป็นพิเศษ มักฝันถึงเรื่องแปลก ๆ หรือเห็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับพญานาคบ่อยครั้ง แนะนำให้ไปขอพรกับวัดที่มีความผูกพันกับสายน้ำ
สิ่งที่ขอเรื่องการเงินก้อนโตหรือโชคลาภจากการเสี่ยงโชค จะสำเร็จรวดเร็วทันใจ มีโอกาสได้เงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดฝัน
2. ราศีพิจิก
ชาวพิจิกดวงชะตากำลังเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นรุ่ง โดยเฉพาะเรื่องงานที่เคยติดขัด ควรไปกราบขอพร พระพิฆเนศ องค์ใหญ่ หรือวัดที่มีรูปเคารพของท่าน
ปัญหาเรื่องงานที่คาราคาซังจะคลี่คลาย ผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์ และจะมีช่องทางทำมาหากินใหม่ ๆ พุ่งเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัว
3. ราศีพฤษภ
ชาวพฤษภที่รู้สึกว่าถูกคนขัดแข้งขัดขา หรือเงินทองไหลออกบ่อย ต้องพึ่งบารมีแห่งเจ้าแห่งทรัพย์ ให้ไปสักการะ ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเสริมบารมี
หนี้สินที่เคยถูกยืมไปมีเกณฑ์จะได้คืน หรือได้โชคจากการเดินทางไกล สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปัดเป่าคนพาลให้ออกไปจากชีวิตและนำพาเงินตราเข้ามาแทน
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับราศีอื่นที่อยากมีโชคเช่นกัน ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 นี้ แนะนำให้ “ทำความสะอาดหิ้งพระ” ที่บ้านให้สะอาดไร้ฝุ่น และถวายน้ำพระอย่าให้ขาด เพื่อเป็นการรับพลังงานบวกเข้ามาในที่อยู่อาศัย
