สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

สื่อเจ้าใหญ่ของอังกฤษรายงานว่า แมนยู เตรียมแต่งตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เข้ามาเป็นกุนซือชั่วคราวอย่างเป็นทางการ และจะคุมทีมนัดแรกเจอกับ แมนซิตี้ สุดสัปดาห์นี้
อย่างที่ทราบว่าในตอนนี้หลังบ้านของ แมนฯ ยูไนเต็ด กำลังทำงานอย่างหนักในการเฟ้นหากุนซือชั่วคราวเข้ามาคุมทีมจนจบซีซั่นนี้ หลังจากที่พวกเขาปลด รูเบน อโมริม พ้นจากตำแหน่ง และให้ ดาร์เรน เฟลตเชอร์ คุมทีมขัดตาทัพไปก่อน แต่กลางเป็นว่าผลงานของเขาก็ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไร และหนึ่งในนั้นคือการทำทัพปีศาจแดงแตกรอบ เอฟเอ คัพ รอบ 3 ด้วยการแพ้คาบ้านให้กับ ไบรท์ตัน 1-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานนี้จนจบฤดูกาลนั่นก็คือ ไมเคิล คาร์ริค กับ โอเล่ กุนนาร์ โซลชา และล่าสุดวันนี้ (13 มกราคม) เดวิด ออร์นสตีน ผู้สื่อคนดังของ The Athletic ได้รายงานว่า แมนฯ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงในการแต่งตั้ง คาร์ริค เข้ามารับงานคุมทีมไปจนจบฤดูกาลนี้ ในฐานะเฮดโค้ชรักษาการ
ขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวจะรวมไปถึงทีมงานที่อดีตแข้งชาวอังกฤษรายนี้ได้เสนอเข้ามาด้วย แต่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอบการจัดทำรายละเอียดสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ และคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้
และหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คาร์ริค จะได้ประเดิมคุมทีมข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้าน โอลด์ แทรฟฟอร์ด พบกับ แมนฯ ซิตี้ อริร่วมเมือง ในช่วงเย็นวันเสาร์นี้ทันที (17 มกราคม)
สำหรับ คาร์ริค เคยรับหน้าเป็นกุนซือขัดตาทัพให้กับแมนฯ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2021 หลังจากที่ทีมปลด โซลชา ออกจากทีมไป โดยเจ้าตัวได้คุมทีมทั้งหมด 3 เกม สถิติคือชนะ 2 เสมอ 1
