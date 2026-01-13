ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:11 น.
53
ภาพ @TikTok

หนุ่มพนักงานโรงงานร้องสื่อ ซื้อแหวนทอง 1 บาทจากร้านดังในโซเชียล อ้างเป็นทอง 90% แต่ผู้เชี่ยวชาญตรวจพบจริงแค่ 18K ผิวทองเปลี่ยนสีหลังเผาไฟ ร้านยื่นข้อเสนอขอเปลี่ยนทองแลกกับลบโพสต์ เจ้าตัวปฏิเสธเดินหน้าแจ้งความกันรายใหม่ตกเป็นเหยื่อ

อุทาหรณ์คนอยาก “ออมทองผ่านออนไลน์” เคสล่าสุดนี้ ได้รับการเปิดเผยหลังจากมีหนุ่มพนักงานโรงงานรายหนึ่งได้นำแหวนทองน้ำหนัก 1 บาท ที่ซื้อมาในราคาสูงถึง 73,000 บาท เข้าตรวจเช็กกับ “นะโม” ผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำ หลังเอะใจ ! คุณภาพทองอาจไม่ตรงตามคำโฆษณาที่อ้างว่าเป็นทอง 90%

นายรังสิต แดงโสภา หรือ “นะโม” เจ้าของร้านนะโมบ้านช่างทอง ทำการตรวจสอบแหวนวงดังกล่าวผ่านเครื่องเอกซเรย์ พบว่าค่าความบริสุทธิ์ของทองเฉลี่ยอยู่ที่ 75% หรือเท่ากับทอง 18K เท่านั้น เมื่อเทียบกับราคาทองแท่งในตลาดปัจจุบัน พบว่าผู้เสียหายซื้อมาแพงกว่าราคาจริงถึง 16,000 บาท

และหากนำไปขายคืนตามค่าทองจริง จะต้องขาดทุนทันทีกว่า 23,000 บาท

ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0

นอกจากนี้ เมื่อทดสอบด้วยการเป่าไฟตามมาตรฐานการตรวจทอง ผิวของแหวนกลับเปลี่ยนเป็นสีหมองคล้ำอมเขียวและขาว ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของทองคำมาตรฐานที่จะต้องคงความเหลืองอร่าม และเมื่อตรวจสอบเนื้อในพบค่าทองบางจุดต่ำลงเหลือเพียง 62.98% เท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์โหนกระแส ผู้เสียหายเปิดใจว่า ตนเองเป็นพนักงานโรงงาน มีเงินเดือนเพียง 14,000 บาท พยายามออมเงินเดือนละ 3,000-4,000 บาท นานกว่า 3 ปี เพื่อซื้อทองเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน โดยตัดสินใจซื้อจากร้านที่มีชื่อเสียงที่หาจากทั้งใน TikTok และ Facebook เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เงินออมเกือบทั้งหมดเสียเปล่า

หลังจากเรื่องราวเริ่มถูกพูดถึงในกลุ่มผู้บริโภค ทางร้านทองคู่กรณีติดต่อขอเจรจา ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแหวนเป็นทอง 96.5% ให้ แต่มีเงื่อนไขต้องลบโพสต์เตือนภัยออก ซึ่งผู้เสียหายปฏิเสธข้อเสนอนี้ทันที เพราะต้องการเงินคืนและไม่ต้องการให้ผู้อื่นต้องมาเป็นเหยื่อซ้ำรอย

ล่าสุด ผู้เสียหายเข้าลงบันทึกประจำวันผ่านระบบออนไลน์แล้ว พร้อมระบุว่า มีผู้เสียหายรายอื่นที่โดนร้านเดียวกันเอาเปรียบติดต่อเข้ามาเกือบ 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องยอมขาดทุนนับหมื่นบาทเวลาขายคืนร้านเดิม โดยเจ้าตัวยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อเรียกร้องความซื่อสัตย์จากผู้ประกอบการ (ดูคลิป).

@namobanchangtongdaengso0

ขอบคุณคลิปจาก : namobanchangtongdaengso0 นะโมบ้านช่างทอง แดงโ

ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
