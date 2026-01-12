ข่าวกีฬาฟุตบอล

แฟนผีลุ้น! โรมาโน่ เผยมีหนึ่งกุนซือเต็งจ๋าแซงหน้า “โซลชาร์” รับงานคุมทัพแมนยู

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 10:31 น.
มีรายงานจาก ฟาบริซิโอ โรมาโน่ ระบุว่า ไมเคิล คาร์ริค กลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานคุมทัพ แมนยู แซงหน้า โอเล่ กุนนาร์ โซลชา

อย่างที่ทราบว่าในตอนนี้ แมนฯ ยุไนเต็ด กำลังอยู่ในช่วงเฟ้นหากุนซือชั่วคราวที่จะเข้ามาคุมทีมจนจบซีซั่นนี้ หลังจากที่ทัพปีศาจแดงตัดสินใจปลด รูเบน อโมริม ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปเมื่อไม่กี่วันก่อน พร้อมกับตั้งให้ ดาร์เรน เฟลตเชอร์ ขึ้นมาเป็นกุนซือขัดตาทัพไปก่อน

โดยหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะเข้ามารับงานนี้ก็คือ โอเล่ กุนนาร์ โซลชา อดีตกุนซือของแมนฯ ยูไนเต็ด ที่พร้อมอาสากลับมาคุมทีมรักอีกครั้ง แม้ว่าจะเป็นสัญญาชั่วคราวก็ตาม

ทว่าล่าสุด ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวตัวตึงได้รายงานว่าการพูดคุยระหว่าง ไมเคิล คาร์ริค กับ บอร์ดบริหารของแมนฯ ยูไนเต็ด และกลุ่มทุน INEOS เป็นไปได้ด้วยดี และเขากลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานนี้แซงหน้า โซลชา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ โรมาโน่ ยังบอกอีกว่าทัพปีศาจแดงจะมีการประกาศตัวกุนซือชั่วคราวคนใหม่ในอีก 24/48 ชั่วโมงข้างหน้า ทันทีที่ตัดสินใจได้

