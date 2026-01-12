ข่าวต่างประเทศ

Flash Express ประกาศยุติกิจการ ในมาเลเซีย 31 ม.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 17:04 น.
70

Flash Express ประกาศปิดกิจการถาวร ในมาเลเซีย มีผล 31 ม.ค.นี้ หยุดรับพัสดุใหม่ 15 ม.ค. เซ่นพิษการแข่งขันเดือดและขาดทุนสะสม

แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และขนส่งด่วนระดับยูนิคอร์นของไทย ได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2026 นี้ หลังจากที่ได้เข้าไปบุกเบิกตลาดมาเพียงไม่กี่ปี ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและปัญหาการขาดทุนสะสมในธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนของท้องถิ่น

บริษัทได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ ระบุว่า “กิจการของเราในประเทศมาเลเซียจะยุติการดำเนินงานอย่างถาวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2026 ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา” ซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ใช้งานและพันธมิตรทางธุรกิจในมาเลเซียเป็นอย่างมาก

กราฟิกประกาศปิดกิจการ Flash Express Malaysia
FB/ Flash Express Malaysia

จากข้อมูลเอกสารภายในองค์กรได้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การปิดกิจการ โดย แฟลช เอ็กซ์เพรส มาเลเซีย จะหยุดรับพัสดุใหม่เข้าสู่ระบบตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2026 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการจัดส่งพัสดุที่ค้างอยู่ในระบบให้ถึงมือผู้รับทั้งหมด และจะใช้เวลาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมในการจัดการบัญชีลูกค้า ติดตามพัสดุตกค้าง รวมถึงจัดการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้เรียบร้อยก่อนปิดฉากอย่างสมบูรณ์

สำหรับเส้นทางของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ในมาเลเซีย เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2021 ภายใต้ยุทธศาสตร์การขยายอาณาจักรสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยชูจุดเด่นด้านบริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านฟรี ค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง (COD) ที่คุ้มค่า และการให้บริการ 365 วันไม่มีวันหยุด ซึ่งเป็นโมเดลความสำเร็จเดียวกับที่ใช้ในประเทศไทย

ทั้งนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2017 โดยนายคมสันต์ แซ่ลี และสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตาร์ทอัพรายแรกของไทยที่ก้าวสู่ระดับ “ยูนิคอร์น” ด้วยมูลค่ากิจการเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลาเพียง 4 ปี แม้จะต้องถอยทัพจากมาเลเซีย แต่บริษัทยังคงมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศอื่นๆ ทั้งฟิลิปปินส์ ลาว รวมถึงบริการด้านคลังสินค้าและซัพพลายเชนในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ที่มา: Marketech APEC

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแห่ดูคลิป เก้งจิ๋วใจเด็ด พุ่งปะทะกับ “แรดยักษ์” หนัก 1.7 ตัน ไร้ความหวาดกลัว

3 นาที ที่แล้ว
พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม ข่าว

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง บันเทิง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน ข่าวภูมิภาค

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว ข่าว

ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านพักใหม่ของทหารกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองที่สร้างโดยตระกูลฮุน ข่าว

คลิป ทหารเขมร อวด บ้านพักใหม่ ตระกูลฮุนสร้างให้ โซเชียลห่วงลมพัดปลิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Flash Express ประกาศยุติกิจการ ในมาเลเซีย 31 ม.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์วิดพื้น ข่าวการเมือง

เอาแล้ว! เต้ มงคลกิตติ์ เจอแฟนคลับวัย 19 ท้าวิดพื้น ลั่นตระเวนทั่วเจอที่ไหนท้าได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โต้กลับคนแซะแก้ม.112 ข่าวการเมือง

ไอซ์ สวนคนแซะ แก้แต่ ม.112 มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้ ท้าเช็กผลงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของคุณเจนที่กำลังค้นหาความจริงเกี่ยวกับสามีในดราม่า เอ๋เอ๋ ข่าว

สรุปดราม่า “เอ๋เอ๋” ชู้รักนักสับราง คบซ้อน 4 ชาย นายพัน-ผู้การ-คู่หมั้น-จ่าจาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าปมยกสมบัติให้ชาติ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ดราม่ายกสมบัติให้ชาติ ตอบชัดลูก ๆ ได้รับมรดกไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;รชพร ชูช่วย&quot; สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น &quot;คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้&quot; ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอหงษ์ทอง ข่าวอาชญากรรม

ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเผาในกัมพูชาทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้ามาในไทย ข่าว

รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 17:04 น.
70
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
สลด! ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button