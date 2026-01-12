Flash Express ประกาศยุติกิจการ ในมาเลเซีย 31 ม.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง
Flash Express ประกาศปิดกิจการถาวร ในมาเลเซีย มีผล 31 ม.ค.นี้ หยุดรับพัสดุใหม่ 15 ม.ค. เซ่นพิษการแข่งขันเดือดและขาดทุนสะสม
แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และขนส่งด่วนระดับยูนิคอร์นของไทย ได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2026 นี้ หลังจากที่ได้เข้าไปบุกเบิกตลาดมาเพียงไม่กี่ปี ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและปัญหาการขาดทุนสะสมในธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนของท้องถิ่น
บริษัทได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ ระบุว่า “กิจการของเราในประเทศมาเลเซียจะยุติการดำเนินงานอย่างถาวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2026 ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา” ซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ใช้งานและพันธมิตรทางธุรกิจในมาเลเซียเป็นอย่างมาก
จากข้อมูลเอกสารภายในองค์กรได้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การปิดกิจการ โดย แฟลช เอ็กซ์เพรส มาเลเซีย จะหยุดรับพัสดุใหม่เข้าสู่ระบบตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2026 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการจัดส่งพัสดุที่ค้างอยู่ในระบบให้ถึงมือผู้รับทั้งหมด และจะใช้เวลาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมในการจัดการบัญชีลูกค้า ติดตามพัสดุตกค้าง รวมถึงจัดการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้เรียบร้อยก่อนปิดฉากอย่างสมบูรณ์
สำหรับเส้นทางของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ในมาเลเซีย เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2021 ภายใต้ยุทธศาสตร์การขยายอาณาจักรสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยชูจุดเด่นด้านบริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านฟรี ค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง (COD) ที่คุ้มค่า และการให้บริการ 365 วันไม่มีวันหยุด ซึ่งเป็นโมเดลความสำเร็จเดียวกับที่ใช้ในประเทศไทย
ทั้งนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2017 โดยนายคมสันต์ แซ่ลี และสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตาร์ทอัพรายแรกของไทยที่ก้าวสู่ระดับ “ยูนิคอร์น” ด้วยมูลค่ากิจการเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลาเพียง 4 ปี แม้จะต้องถอยทัพจากมาเลเซีย แต่บริษัทยังคงมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศอื่นๆ ทั้งฟิลิปปินส์ ลาว รวมถึงบริการด้านคลังสินค้าและซัพพลายเชนในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
