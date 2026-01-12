รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ
เพจดังแฉต้นตอ PM2.5! กางแผนที่จุดความร้อน “กัมพูชา” แดงเถือก ชี้เพื่อนบ้านเผาหนักจนลามเข้าไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยระบุข้อความชัดเจนว่า
“(12 ม.ค. 69) ต้นตอปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากในประเทศไทย นู้นเลย กัมพูชา เผาอะไรขนาดนั้น สภาพพพ”
นอกจากข้อความดังกล่าว ทางเพจยังได้แนบภาพแผนที่ประกอบ ซึ่งแสดงให้เห็น จุดสีแดง จำนวนมหาศาลกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณประเทศกัมพูชา จนแทบจะปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
คาดว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงจุดความร้อน (Hotspot) หรือจุดที่มีการเผาไหม้ ส่งผลให้เกิดข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นสาเหตุหลักของปริมาณฝุ่นควันที่ลอยข้ามพรมแดนเข้ามามีผลกระทบในประเทศไทยช่วงนี้
