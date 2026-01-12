ข่าว

ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 17:45 น.
58
สลด! ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว ลูกหลานใจสลาย ซื้อมาฝากพ่อหวังให้กินแก้หิว

12 มกราคม 2569 – ในพื้นที่ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อนายสำลี อายุ 71 ปี เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากการรับประทานขนมปังไส้สังขยาแล้วเกิดติดคอ ญาติพี่น้องพยายามเข้าช่วยเหลือและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านบัว เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทันการณ์

นางสงวน พี่สาววัย 73 ปี เล่าเหตุการณ์ว่า ช่วงเย็นวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะกำลังทำกับข้าวได้ยินเสียงลูกสาวของนายสำลีตะโกนขอความช่วยเหลือ จึงรีบวิ่งไปดูพบน้องชายมีอาการแน่นิ่ง ไม่ตอบสนอง แม้จะพยายามเรียกชื่อหลายครั้ง โดยข้างตัวพบขนมปังไส้สังขยาที่ลูกสาวซื้อมาฝากจากตลาดตกอยู่ 1 ชิ้น มีร่องรอยการบิดกินไปเพียงคำเล็กๆ เท่านั้น

ขนมปังไส้สังขยาลักษณะคล้ายกับที่ผู้เสียชีวิตรับประทาน
FB/ ศูนย์แจ้งข่าวบุรีรัมย์

ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิต คาดว่าเกิดจากสภาพร่างกายของนายสำลี เนื่องด้วยไม่มีฟัน ทำให้ไม่สามารถเคี้ยวขนมปังให้ละเอียดได้ เมื่อกลืนลงไปจึงทำให้เศษขนมปังเข้าไปอุดตันในหลอดลมจนขาดอากาศหายใจ ทั้งที่ปกติแล้วนายสำลีเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี และลูกสาวเพียงแค่ซื้อมาให้รับประทานยามหิว ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้

FB/ ศูนย์แจ้งข่าวบุรีรัมย์

ด้านนายดำรงค์ ปลื้มรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน เตือนภัยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูกหลานที่มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีฟันหรือฟันไม่แข็งแรง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะเหนียวหรือหนืด และควรดูแลให้ดื่มน้ำตามทุกครั้งหลังรับประทาน เพื่อป้องกันการสำลักและเหตุไม่คาดฝันซ้ำรอย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแห่ดูคลิป เก้งจิ๋วใจเด็ด พุ่งปะทะกับ “แรดยักษ์” หนัก 1.7 ตัน ไร้ความหวาดกลัว

20 วินาที ที่แล้ว
พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม ข่าว

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง บันเทิง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน ข่าวภูมิภาค

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว ข่าว

ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านพักใหม่ของทหารกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองที่สร้างโดยตระกูลฮุน ข่าว

คลิป ทหารเขมร อวด บ้านพักใหม่ ตระกูลฮุนสร้างให้ โซเชียลห่วงลมพัดปลิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Flash Express ประกาศยุติกิจการ ในมาเลเซีย 31 ม.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์วิดพื้น ข่าวการเมือง

เอาแล้ว! เต้ มงคลกิตติ์ เจอแฟนคลับวัย 19 ท้าวิดพื้น ลั่นตระเวนทั่วเจอที่ไหนท้าได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โต้กลับคนแซะแก้ม.112 ข่าวการเมือง

ไอซ์ สวนคนแซะ แก้แต่ ม.112 มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้ ท้าเช็กผลงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของคุณเจนที่กำลังค้นหาความจริงเกี่ยวกับสามีในดราม่า เอ๋เอ๋ ข่าว

สรุปดราม่า “เอ๋เอ๋” ชู้รักนักสับราง คบซ้อน 4 ชาย นายพัน-ผู้การ-คู่หมั้น-จ่าจาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าปมยกสมบัติให้ชาติ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ดราม่ายกสมบัติให้ชาติ ตอบชัดลูก ๆ ได้รับมรดกไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;รชพร ชูช่วย&quot; สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น &quot;คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้&quot; ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอหงษ์ทอง ข่าวอาชญากรรม

ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเผาในกัมพูชาทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้ามาในไทย ข่าว

รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 17:45 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตแห่ดูคลิป เก้งจิ๋วใจเด็ด พุ่งปะทะกับ “แรดยักษ์” หนัก 1.7 ตัน ไร้ความหวาดกลัว

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

Flash Express ประกาศยุติกิจการ ในมาเลเซีย 31 ม.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button