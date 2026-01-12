ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว
12 มกราคม 2569 – ในพื้นที่ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อนายสำลี อายุ 71 ปี เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากการรับประทานขนมปังไส้สังขยาแล้วเกิดติดคอ ญาติพี่น้องพยายามเข้าช่วยเหลือและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านบัว เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทันการณ์
นางสงวน พี่สาววัย 73 ปี เล่าเหตุการณ์ว่า ช่วงเย็นวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะกำลังทำกับข้าวได้ยินเสียงลูกสาวของนายสำลีตะโกนขอความช่วยเหลือ จึงรีบวิ่งไปดูพบน้องชายมีอาการแน่นิ่ง ไม่ตอบสนอง แม้จะพยายามเรียกชื่อหลายครั้ง โดยข้างตัวพบขนมปังไส้สังขยาที่ลูกสาวซื้อมาฝากจากตลาดตกอยู่ 1 ชิ้น มีร่องรอยการบิดกินไปเพียงคำเล็กๆ เท่านั้น
ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิต คาดว่าเกิดจากสภาพร่างกายของนายสำลี เนื่องด้วยไม่มีฟัน ทำให้ไม่สามารถเคี้ยวขนมปังให้ละเอียดได้ เมื่อกลืนลงไปจึงทำให้เศษขนมปังเข้าไปอุดตันในหลอดลมจนขาดอากาศหายใจ ทั้งที่ปกติแล้วนายสำลีเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี และลูกสาวเพียงแค่ซื้อมาให้รับประทานยามหิว ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้
ด้านนายดำรงค์ ปลื้มรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน เตือนภัยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูกหลานที่มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีฟันหรือฟันไม่แข็งแรง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะเหนียวหรือหนืด และควรดูแลให้ดื่มน้ำตามทุกครั้งหลังรับประทาน เพื่อป้องกันการสำลักและเหตุไม่คาดฝันซ้ำรอย
