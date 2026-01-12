ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 14:36 น.
95
"โมนิก้า" เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดกลับสื่อไทย เลิกหลอกประชาชน ยันไม่เคยไหว้ขอกลับมาเรียนไทย ปัจจุบันเรียนอยู่กัมพูชาสบายดี

เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้โพสต์คลิปวิดีโอของ “น้องโมนิก้า” เด็กหญิงชาวกัมพูชาที่เคยสร้างกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล จากกรณีคลิปยืนเกาะรั้วลวดหนามวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยเรื่องดินแดนจนได้รับเสียงชื่นชมจากชาวกัมพูชาอย่างล้นหลาม ล่าสุดเธอกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดว่าเธอต้องการกลับเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย

โดยเพจระบุว่า ““น้องโมนิก้า โบรา” ชี้แจงผ่านคลิป ไม่เคยขอกลับมาเรียนที่ประเทศไทย ชี้แจงว่าตนเองไม่เคยยื่นเรื่องหรือร้องขอให้กลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทย ตามที่มีข่าวเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้

น้องระบุว่า ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนสุวรรณภูมิ ประเทศกัมพูชา และยังคงเรียนตามปกติ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนตามที่ถูกนำเสนอในข่าว”

น้องโมนิก้า เด็กหญิงชาวกัมพูชาขณะอัดคลิปชี้แจง
FB/ ASEAN “มอง” ไทย

จากคลิปวิดีโอดังกล่าว เด็กหญิงโมนิก้าได้กล่าวว่า “สวัสดีประชาชนไทย หนูชื่อเด็กหญิงโมนิก้า ทำไมนักข่าวที่ไทยเอาหนูไปโพสต์ว่า หนูขอเค้าไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทย แล้วก็เอาหนูไปกลับต่อว่าหนูไหว้ขอเค้าไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทย

ทั้งๆ ที่หนูไม่เคยไหว้ขอไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเลย หนูอยากบอกว่า หนูไม่เคยขอไปเรียนที่ประเทศไทยเลย ข่าวไทยเอาแต่หลอกประชาชน แล้วตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุวรรณภูมิที่กัมพูชา ข่าวไทยหลอกแต่ประชาชน ทำข่าวออกมาให้จริงๆ หน่อยนะคะ สวัสดีค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

38 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

41 นาที ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

43 นาที ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น &quot;คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้&quot; ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอหงษ์ทอง ข่าวอาชญากรรม

ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเผาในกัมพูชาทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้ามาในไทย ข่าว

รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญเตือนภัยเงียบอาม่าวัย 84 ปอดอักเสบเป็นก้อนใหญ่ ข่าว

อุทาหรณ์ หญิงชราแข็งแรง สูดดมสิ่งนี้หลายปี ปอดอักเสบ-พบก้อนเนื้อใหญ่ รักษาหายยาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแผนที่ดิสนีย์แลนด์เมืองไทยใน EEC แสดงพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ เศรษฐกิจ

เช็กให้ชัวร์ “ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย” มาแน่ หรือแค่ข่าวลือวนลูป?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก ข่าว

นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สัญชาติไทยสู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 14:36 น.
95
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button