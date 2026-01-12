“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย
“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดกลับสื่อไทย เลิกหลอกประชาชน ยันไม่เคยไหว้ขอกลับมาเรียนไทย ปัจจุบันเรียนอยู่กัมพูชาสบายดี
เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้โพสต์คลิปวิดีโอของ “น้องโมนิก้า” เด็กหญิงชาวกัมพูชาที่เคยสร้างกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล จากกรณีคลิปยืนเกาะรั้วลวดหนามวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยเรื่องดินแดนจนได้รับเสียงชื่นชมจากชาวกัมพูชาอย่างล้นหลาม ล่าสุดเธอกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดว่าเธอต้องการกลับเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย
โดยเพจระบุว่า ““น้องโมนิก้า โบรา” ชี้แจงผ่านคลิป ไม่เคยขอกลับมาเรียนที่ประเทศไทย ชี้แจงว่าตนเองไม่เคยยื่นเรื่องหรือร้องขอให้กลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทย ตามที่มีข่าวเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้
น้องระบุว่า ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนสุวรรณภูมิ ประเทศกัมพูชา และยังคงเรียนตามปกติ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนตามที่ถูกนำเสนอในข่าว”
จากคลิปวิดีโอดังกล่าว เด็กหญิงโมนิก้าได้กล่าวว่า “สวัสดีประชาชนไทย หนูชื่อเด็กหญิงโมนิก้า ทำไมนักข่าวที่ไทยเอาหนูไปโพสต์ว่า หนูขอเค้าไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทย แล้วก็เอาหนูไปกลับต่อว่าหนูไหว้ขอเค้าไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทย
ทั้งๆ ที่หนูไม่เคยไหว้ขอไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเลย หนูอยากบอกว่า หนูไม่เคยขอไปเรียนที่ประเทศไทยเลย ข่าวไทยเอาแต่หลอกประชาชน แล้วตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุวรรณภูมิที่กัมพูชา ข่าวไทยหลอกแต่ประชาชน ทำข่าวออกมาให้จริงๆ หน่อยนะคะ สวัสดีค่ะ”
