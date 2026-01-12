ข่าวการเมือง

เอาแล้ว! เต้ มงคลกิตติ์ เจอแฟนคลับวัย 19 ท้าวิดพื้น ลั่นตระเวนทั่วเจอที่ไหนท้าได้

เอาแล้ว! เต้ มงคลกิตติ์ เจอแฟนคลับวัย 19 ท้าวิดพื้น หลังไล่ชูนโยบายสุดแข็งแกร่ง เพิ่มเงินเดือนให้ชายหญิงวิดพื้นได้วันละ 100 กับ 40 ครั้งต่อวัน ประกาศกร้าว “นโยบายผมไม่ได้มาเล่นๆ อยากเห็นคนไทยฟิตปั๋งทั้งแผ่นดิน”

ปล่อยให้พรรคใหญ่ฟาดฟันดราม่าช่วงชิงพื้นที่คะแนนหาเสียงกันอย่างดุเดือด แต่ในส่วนของเต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคทางเลือกใหม่นั้น ซึ่งเน้นลงพื้นที่พร้อมกัประกาศชูนโยบายเรือธงของพรรคที่ต้องการหวังให้อนาคตประชาชนคนไทยแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันกับนโยบายขึ้นสุด-ลงสุด ขับเคลื่อนความหวังด้วยนโยบายวิดพื้นจากพรรคทางเลือกใหม่ที่มีเงื่อนไขเพื่มเงินเดือนให้กับพนักงานทั่วไปวัยทำงาน 22-60 ปี โดยให้วิดพื้นวันละ 100 ครั้งสำหรับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงวันละ 40 ครั้ง ข้าราชการ เอกชน ลูกจ้างรายวันเพิ่มเงินเดือน 10%

ล่าสุดได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งเป็นจังหวะที่ “พี่เต้007” เจอคำท้าจากแฟนคลับเยาวชนของชาติวัยเพียง 19 ปี ท้านักการเมืองอายุ 44 ปี เจ้าของนโยบายอยากเห็นคนไทยแข็งแรงกว่าในอดีต ท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวอุตรดิตถ์ที่ลุ้นตัวโก่งว่า “กระดูกเบอร์ใหญ่” จะสู้ “กระดูกสด” ไหวไหม

แคปชั่นของพรรคที่หล่นผ่านโลกอนไลน์นั้นระบุ “ระหว่างพี่เต้ มงคลกิตติ์ ลงพื้นที่หาเสียงและพบปะพี่น้องประชาชนชาวอุตรดิตถ์น้องท้าพี่ พี่รับคำท้า ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ น้องอายุ 19 ปี vs พี่เต้007 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เวลา 8.00-17.00 น. ทางเลือกใหม่ กล้าคิด กล้านำ ทำจริง”

ต่อมาแคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่อย่าง “เต้ มงคลกิตติ์” ยังอัดคลิปเปิดเผยความรู้สึกประทับใจส่วนตัว หลังได้มีโอกาสรับคำท้าวิดพื้นจากเอฟซีในงานซึ่งผลคือได้ทำการวิดหรือยึดพื้นไปทั้งสิ้น จำนวน 10 ครั้ง โดยอดีตสส.เต้ ระบุว่า “ถ้าคนไหนอยากมีแรงบันดาลใจเอาพี่เต้เป็นตัวอย่าง แล้วก็ถ้าคิดถึงพี่ เห็นรูปในติ๊กต่อกก็เอาไปใช้ได้นะครับ แต่ถ้าจะให้ดีนะฮะ ! ไปวิดพื้นหน้าป้ายหาเสียงทางเลือกใหม่ หมายเลข 10 นะฮะ !! แล้วส่งมาให้พี่เต้ดูด้วย แล้วหลังจากนี้พี่เต้จะไปตระเวนไปแต่ละจังหวัดๆ แล้วถ้าเจอพี่เต้ที่ไหนก็สามารถมาวิดพื้นพร้อมกันได้”

“วิดพื้นเมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) ก็เรียกเป็นวิดพื้น อ่า… เขาเรียก 2 มือนะฮะ ! แต่เวลายกขึ้นให้เหลือมือเดียวแล้วก็แตะมือกัน เป็นการสามัคคีกันในการวิดพื้น เพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งผู้ชาย-ผู้หญิง คนรุ่นใหม่ คนรุ่นเด็ก คนรุ่นกลาง คนรุ่นผู้ใหญ่ วิดพื้นพร้อมๆ กันทั่วประเทศ รับรองว่าเราจะแข็งแรงไปพร้อมๆ กัน” (ดูคลิป).

