“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”
“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง โอกาสเกิดสงครามไทย-กัมพูชาจะลดลง เชียร์คนไทยเลือก “พรรคประชาชน-เพื่อไทย”
แก้ว เรมี (Keo Remy) รัฐมนตรีอาวุโสและประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยชี้ว่า หากนายอนุทิน ชาญวีรกูล พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ จะช่วยลดโอกาสการเกิดสงครามรอบที่ 3 ระหว่างกัมพูชาและไทยลง พร้อมแนะให้เลือกพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย
แก้ว เรมี ระบุว่า “มีหลายกระแสความเห็นแสดงความกังวลว่า หากนายอนุทินแพ้การเลือกตั้ง จะเกิดสงครามครั้งที่ 3 ขึ้น แต่สำหรับทัศนะของข้าพเจ้ากลับมองว่า หากนายอนุทินแพ้การเลือกตั้ง มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดสงคราม เพราะที่ผ่านมา การที่กองทัพไทยเปิดฉากรุกรานกัมพูชาได้ ก็เพราะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากรัฐบาลไทยที่นำโดยนายอนุทิน ดังนั้น หากนายอนุทินหมดอำนาจลง ทหารไทยก็ไม่สามารถทำสงครามโดยปราศจากพันธมิตรหรือคนหนุนหลังได้
โดยสรุปคือ หากนายอนุทินแพ้การเลือกตั้ง สงครามก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากพรรคประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย ชนะการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พวกเขาจะไม่เล่นเกมสงครามเหมือนพรรคอื่นๆ เพราะพรรคทั้งสองมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน และการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มากกว่าการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน
ถึงแม้นโยบายของพวกเขาจะมีการเปิดช่องทางความร่วมมือกับกองทัพไทยอยู่บ้าง แต่โดยธรรมชาติและอุปนิสัยของพรรคทั้งสองนั้น ไม่นิยมการทำสงครามแต่อย่างใด การจะรับประกันเสถียรภาพและสันติภาพอันยาวนานเกี่ยวกับปัญหาพรมแดนกัมพูชา-ไทยในอนาคตนั้น ต้องพึ่งพาให้ประชาชนไทยลงคะแนนเลือกพรรคประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย หากเลือกพรรคอื่นนอกเหนือจากสองพรรคนี้ ก็จะนำมาซึ่งไฟสงครามและความหายนะแก่ทั้งสองประเทศอย่างไม่จบไม่สิ้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “นายกฯ อนุทิน” แอบซับน้ำตา หลังเจอ “น้องมีตังค์” ทายาทวีรชนสมรภูมิไทย-กัมพูชา
- ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”
- ดร.เชน ยืนยันเพื่อไทยเดินหน้าสานต่อนโยบาย จัดแข่ง F1 ในไทยแน่นอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: