แฟนคลับใจหาย “เหอเจียจิ้ง” ตำนานจั่นเจาโพสต์คลิปนอนโรงพยาบาล เจ้าตัวรีบไลฟ์ชี้แจง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 11:42 น.
อดีตซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง “เหอเจียจิ้ง” ในวัย 66 ปี ทำเอาแฟนคลับทั่วเอเชียตกใจ หลังเผยคลิปนาทีเข้ารับการรักษาด้วยเข็มขนาดใหญ่จนหน้าเปลี่ยนสี ก่อนเจ้าตัวออกมาไลฟ์ชี้แจง

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ Yahoo รายงานกระแสความห่วงใยของแฟนภาพยนตร์ที่มีต่อ เหอเจียจิ้ง (Kenny Ho) อดีตนักแสดงผู้สร้างชื่อจากบทบาท “จั่นเจา” ในซีรีส์เปาบุ้นจิ้น หลังเจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอขณะนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลและกำลังเข้ารับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ที่ดูน่าเจ็บปวด

ภาพในคลิปแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่แพทย์กำลังใช้เข็มขนาดใหญ่แทงเจาะลงที่แขนของเหอเจียจิ้ง ซึ่งทำให้เขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างชัดเจน และบางช่วงใบหน้าถึงกับเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำ ทำให้แฟนๆ ที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างพากันกังวลว่าอดีตพระเอกขวัญใจคนนี้กำลังเผชิญกับโรคร้ายแรงหรือไม่

เพื่อไม่ให้เรื่องราวบานปลาย เหอเจียจิ้งได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับ พร้อมอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาการเจ็บป่วยของตนเองว่า เขามีอาการไอเรื้อรังและพบว่าเมื่อกินยาแก้ไอแล้วความดันโลหิตกลับพุ่งสูงขึ้น จึงตัดสินใจหยุดยาและเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด

เจ้าตัวยังบอกอีกว่าร่างกายโดยรวมยังปกติดี มีเพียงปัญหาที่พบได้ทั่วไปในผู้ชายวัย 50-60 ปี คือภาวะต่อมลูกหมากโตเล็กน้อยและมีฟองอากาศในปอดเท่านั้น

หลังจากหันหลังให้วงการบันเทิง เขาประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และยังได้รับเกียรติเป็นทูตส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพดีในฮ่องกงเมื่อช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา

สำหรับคำถามที่แฟนๆ อยากรู้มากที่สุดคือเรื่องการกลับมาแสดงละครอีกครั้ง เหอเจียจิ้งระบุว่าเขายังไม่ได้ปิดโอกาสนั้นเสียทีเดียว หากมีบทบาทที่น่าสนใจและเหมาะสมเขาก็ยินดีจะกลับมาทำสิ่งที่รักอีกครั้ง แต่ด้วยช่วงวัย ทำให้ในปัจจุบันเขาขอให้ความสำคัญกับสุขภาพและเวลาของครอบครัวเป็นอันดับแรก

อ้างอิง : Youtube 勁莊主日常

 

