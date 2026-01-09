อินฟลูฯ สาววัย 24 เกือบไม่รอด! หัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งที่เป็นคนรักสุขภาพ
อินฟลูฯ สาววัย 24 ปี เล่านาทีเฉียดตาย “หัวใจวายเฉียบพลัน” ทั้งที่เป็นคนรักสุขภาพ สุดท้ายต้องผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจใหม่ พร้อมแบกหนี้ค่ารักษากว่า 2 ล้าน
เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา BBC ได้รายงานข่าวของอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอังกฤษรายหนึ่ง เธอมีชื่อว่า เฟย์ กรีนวูด (Faye Greenwood) อินฟลูเอนเซอร์สาวสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์วัย 24 ปี ที่เธอได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนรักสุขภาพแบบเธอได้
เฟย์ กรีนวูด เล่าว่า ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่เธอและคู่หมั้นกำลังท่องเที่ยวอย่างมีความสุขอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จู่ ๆ เธอเกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงและอาเจียนอย่างหนัก มันเป็นความเจ็บปวดแบบที่ไม่เคยรู้สึกก่อนในชีวิต เหมือนว่าเธอกำลังจะตายลงตรงนั้น
ด้านคู่หมั้นของเฟย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยปัญหาด้านภาษาการสื่อสารและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการหัวใจวายในคนอายุน้อย ทำให้ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมงครึ่ง กว่าเฟย์จะได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หลังจากที่ เฟย์ กรีนวูด ถึงมือหมอแล้ว แต่แพทย์ที่ทำการรักษาก็ยังไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของอาการหัวใจวาย และคาดว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขยายตัวผิดปกติที่เธอได้รับการวินิจฉัยก่อนหน้านี้ ก็อาจไม่ใช่ปัจจัยหลัก
เมื่อ อินฟลูฯ สาว เดินทางกลับถึงประเทศอังกฤษเพื่อทำการรักษาตัวต่อ เฟย์ กรีนวูด ก็ได้รับการแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่า “อาจต้องรอการปลูกถ่ายหัวใจนานถึง 1 ปี” แต่ด้วยปาฏิหาริย์ เธอได้รับบริจาคหัวใจและเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายได้สำเร็จภายในเวลาเพียง 4 เดือน
แม้จะรอดชีวิตมาได้ แต่ทั้ง เฟย์และคู่หมั้นต้องเผชิญกับมรสุมทางการเงินครั้งใหญ่ เพราะมีใบแจ้งหนี้ค่ารักษาจากฝรั่งเศสส่งตรงถึงบ้าน โดยมีราคาสูงถึง 14,000 ปอนด์ (ประมาณ 6 แสนบาท) และยังมีค่าเครื่องบินพยาบาลที่นำตัวเธอมาส่งที่อังกฤษอีก 40,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) เฟย์ต้องสูญเงินทั้งหมดรวมแล้วกว่า 2.5 ล้านบาท ซึ่งนั่นเป็นเงินเก็บทั้งหมดที่ทั้งคู่เพิ่งจะสร้างตัวได้เพียง 6 เดือน
ไอล์บี คู่หมั้นหนุ่มกล่าวด้วยความอัดอั้นว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนสาวของเขามันไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง เพราะในขณะที่เขากินอาหารขยะและดื่มเบียร์ทุกวัน แต่เฟย์ที่ดูแลตัวเองอย่างดี ดื่มสมูทตี้ผักและเล่นพิลาทิสเป็นประจำ กลับเป็นคนที่ต้องเผชิญกับโรคหัวใจวาย จนต้องปลูกถ่ายหัวใจใหม่”
ปัจจุบัน เฟย์ยังคงกังวลกับอนาคตในสายงานแฟชั่น เนื่องจากร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลจากการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ซึ่งเธอไม่แน่ใจว่าแบรนด์ต่าง ๆ จะยังยอมรับเธออยู่หรือไม่ อย่างไรก็ตามเฟย์ยังฝากข้อคิดเตือนใจทุกคนให้ดูแลและสังเกตุร่างกายของตัวเองอยู่เรื่อย ๆ ด้วย
“ถ้าคุณคิดว่ามีอะไรผิดปกติ แม้เพียงเล็กน้อย อย่าลังเลที่จะให้แพทย์ตรวจให้ละเอียด อย่าคิดว่ามันไม่เกิดกับเรา เพราะฉันเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกัน”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : bbc
ติดตาม The Thaiger บน Google News: