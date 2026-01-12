ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 11:13 น.
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน

สื่อท้องถิ่นอิหร่าน รายงาน พันเอกเมห์ดี ราฮิมี นายทหารระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตระหว่างเหตุความไม่สงบที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ

สำนักข่าวท้องถิ่นในจังหวัดอีลาม ประเทศอิหร่าน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) รายงานการสูญเสียบุคลากรระดับสูงท่ามกลางสมรภูมิการเมืองในประเทศที่ยังคงดุเดือด โดยระบุว่า พันเอกเมห์ดี ราฮิมี นายทหารสังกัดกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ เสียชีวิตแล้วระหว่างเหตุปะทะที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมาอย่างต่อเนื่อง

พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เป็นที่รู้จักในฐานะผู้รับผิดชอบในการที่กองกำลัง IRGC ยิงและสังหารผู้ประท้วงประมาณ 10 คนในเมืองมาลิกชาฮี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน สถานการณ์ในจังหวัดอีลามและพื้นที่โดยรอบยังคงตกอยู่ในความตึงเครียด ขณะที่กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงยังไม่ได้ออกมาแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด หรือแผนการรับมือหลังจากสูญเสียนายทหารระดับแกนนำในพื้นที่ครั้งนี้

