สลดคลิปสุดท้าย “ป้าพัน” ก๋วยเตี๋ยวเรือดัง ถูกลูกคลั่งยาฆ่า ร้องเพลงวันเกิดชื่นมื่น
โลกโซเชียลแชร์คลิปบีบหัวใจขณะ “ป้าพัน” ร้องเพลงวันเกิดอย่างมีความสุข ก่อนเกิดเหตุสลดลูกชายแท้ ๆ คลุ้มคลั่งทำร้ายแม่จนเสียชีวิตและพยายามฆ่าตัวตายตาม
จากเหตุสะเทือนขวัญกรณี นางสุภาพรรณ์ หรือ ป้าพัน อายุ 64 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังในจังหวัดเชียงราย ถูกนายภาคิน ลูกชายวัย 32 ปี ลงมือสังหารภายในบ้านพัก ล่าสุด ในโลกออนไลน์มีผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ angrycatthailandv2 ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะป้าพันกำลังร่วมฉลองวันเกิดให้กับคนในครอบครัว โดยป้าพันมีสีหน้ายิ้มแย้มและร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างมีความสุข ซึ่งคาดว่าเป็นภาพความทรงจำสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันตามที่ปรากฏในรายงานข่าว
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ระบุว่า ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงภายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าพัน ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ถนนราษฎร์บำรุง ต.รอบเวียง เมื่อไปถึงพบว่าประตูด้านหน้าและด้านหลังถูกล็อกกุญแจจากด้านในอย่างแน่นหนา เจ้าหน้าที่ต้องประสานกู้ภัยนำกรรไกรตัดเหล็กมาตัดกุญแจเพื่อพังประตูเข้าไป
เมื่อเข้าสู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่พบร่างป้าพันเสียชีวิตอยู่บนพื้น ส่วนใกล้กันพบนายภาคิน ผู้ก่อเหตุ ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากพยายามปลิดชีพตัวเองเพื่อหนีความผิด อาสากู้ภัยจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า นายภาคินเกิดอาการคลุ้มคลั่งจากการขาดยาเสพติด ร่วมกับอยู่ในภาวะมึนเมา จนขาดสติและก่อเหตุสลดต่อแม่ของตนเอง ขณะนี้ตำรวจได้อายัดตัวผู้ก่อเหตุไว้ที่โรงพยาบาล เพื่อรอให้อาการพ้นขีดอันตรายก่อนจะนำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจให้กับชาวเชียงรายและลูกค้าที่เคยไปใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยต่างพากันโพสต์ข้อความร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของป้าพัน ซึ่งเป็นที่รักและคุ้นเคยของคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน
