เพจดังหนุน นโยบาย “การุณยฆาต” ชี้ให้สิทธิ์ผู้ป่วย จากไปอย่างสงบ-มีศักดิ์ศรี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 10:57 น.
เพจดัง สนับหนุนนโยบาย “การุณยฆาต” ของพรรคประชาชน ชี้เป็นการให้สิทธิ์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากไปอย่างสงบ-มีศักดิ์ศรี หวังไทยทำได้ในอนาคต

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของพรรคประชาชน โดยระบุว่า “นโยบายนี้ของพรรคประชาชนสะดุดตามาก เป็นนโยบายว่าด้วยการทำการุณยฆาต ซึ่งหมายถึงการทำให้ชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่กำลังทุกข์ทรมานถึงจุดสิ้นสุด อธิบายเพิ่มเติม การทำการุณยฆาตปกติจะมีอยู่สองแบบ Active และ Passive

Active จะเป็นแบบของสวิตเซอร์แลนด์และบางประเทศ แพทย์จะมีการเตรียมยาให้ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยก็จะกดสวิตช์แล้วเปิดให้ยาที่ว่าไหลเข้าสู่ร่างกาย จากนั้นผู้ป่วยจะค่อยค่อยหลับไป แล้วหัวใจก็หยุดเต้นและเสียชีวิต อย่างสงบไม่ทุกข์ทรมาน

ประเด็นคือวิธีการนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับในหลายประเทศรวมถึงไทยด้วย ส่วนแบบ Passive หมายถึง การหยุดการรักษาให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เช่นการถอดท่อช่วยหายใจ การหยุดการรักษา ไม่ปั๊มหัวใจถ้าหัวใจหยุดเต้น และรอให้ผู้ป่วยจากไป อย่างสงบ ซึ่งเอาจริงๆวิธีนี้ก็ยังมีความไม่สบายอยู่บ้าง ถ้าเทียบกับวิธีแบบ Active ที่อันนั้นคือจากไปแบบสงบจริงๆ แต่หลายประเทศที่ยอมรับกันเป็นวิธีนี้

ข้อความโพสต์จากเพจ Drama-addict เรื่องนโยบายการุณยฆาต
FB/ Drama-addict

ส่วนของไทยจะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งในบางเคสก็จะมีการยุติการรักษา แต่ยังมีการรักษาประคับประคองต่อไปเพื่อลดความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วยจนกระทั่งจากไป นโยบายของพรรคประชาชนคือจะให้ มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลักดันการทำการการุณยฆาตในลักษณะนี้ในอนาคต

ซึ่งส่วนตัวแล้วเห็นด้วยกับนโยบายนี้มาก เพราะเป็นการให้ผู้ป่วยคนนั้นได้ใช้สิทธิ์สุดท้ายในชีวิตของเขาในการที่จะจากไปอย่างสงบโดยมีศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ แต่ที่ผ่านมากฎหมายนี้มักไม่ค่อยผ่านในหลายหลายประเทศในแง่ข้อจำกัดเกี่ยวกับความเชื่อด้านศาสนา

แต่หากมีการผลักดันและมีการพูดคุยกันให้เข้าใจถึงผลดีของการทำแบบนี้อนาคตไม่แน่ว่าไทยอาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สามารถทำแบบนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ พ่อแม่พี่น้องคิดเห็นอย่างไรอยากให้มีนโยบายแบบนี้หรือไม่”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

