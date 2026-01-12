จีนเหิมที่พัทยา ลวงนายหน้าสาวชาติเดียวกัน หลอกดูบ้านก่อนจี้ 2 แสน เหยื่อรอดเหลือเชื่อ
เอเจนต์สาวชาวจีนหวิดสิ้นชื่อ หลังถูกลูกค้าชาติเดียวกันลวงดูบ้าน ก่อนแปลงร่างเป็นโจรใช้มีดจี้รีดเงิน 2.2 แสน จับมัดเป็นมัมมี่ขังท้ายรถ
เมื่อเวลา 22.03 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2569 พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ นำกำลังชุดสืบสวนและตม.ชลบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่ซอยพัฒนาการ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งเหตุพบหญิงสาวถูกทารุณกรรมและกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในรถยนต์
จุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือครั้งนี้ ต้องยกเครดิตให้กับความช่างสังเกตของ นางจำปี ประทุมเนตร อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเสร็จภารกิจงานศพ
นางจำปีเล่าถึงวินาทีสังหรณ์ใจว่า ขณะผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นป่าข้างทาง สังเกตเห็นรถเบนซ์หรูจอดซุ่มมืดผิดวิสัย แต่สิ่งที่ผิดปกติที่สุดคือ “ไฟท้ายที่กะพริบถี่ๆ” คล้ายมีคนเหยียบเบรกย้ำๆ เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เมื่อส่องไฟฉายเข้าไปและได้ยินเสียงร้องแผ่วเบา จึงตัดสินใจไม่บุ่มบ่าม และโทรเรียกเพื่อนเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าเสริมกำลัง
เมื่อกำลังเสริมมาถึง ทั้งสองพยายามเข้าตรวจสอบและเคาะกระจกเรียก แต่คนขับไหวตัวทัน ตัดสินใจเร่งเครื่องถอยหลังอย่างบ้าคลั่งเพื่อหนีออกจากป่า ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนกำแพงหมู่บ้านใกล้เคียงเสียงดังสนั่น ห่างจากจุดซ่อนตัวเพียง 100 เมตร เมื่อสิ้นเสียงชนคนร้ายอาศัยความมืดทิ้งรถหนีหายไปและทิ้งเหยื่อไว้
เคาระห์ดีพลเมืองดีรีบเข้าตรวจสอบรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น C350e สีดำ คันดังกล่าว และต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็น
ที่เบาะหลัง พบร่างของ น.ส.หยาง หรือ “เวนดี้” อายุ 35 ปี เอเจนต์สาวชาวจีน อยู่ในสภาพถูกพันธนาการ เทปกาวสีเหลืองถูกพันรอบศีรษะ ปิดตา ปิดปาก เหลือเพียงช่องจมูกเล็กๆ ไว้หายใจ รวมถึงแขนและขาที่ถูกมัดตรึงจนขยับไม่ได้
เจ้าหน้าที่เร่งแกะเทปกาวออกแข่งกับเวลา ทันทีที่ได้รับอิสรภาพ น.ส.หยาง โผเข้ากอดเจ้าหน้าที่ทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจที่รอดชีวิตมาได้
ล่ามแปลภาษา ถ่ายทอดคำให้การของเหยื่อสาวว่า คนร้ายเป็นชายชาวจีนที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ทำทีสนใจซื้อบ้านและขอนัดดูโครงการ เมื่อสบโอกาสขณะดูบ้าน คนร้ายชักอาวุธมีดออกมาข่มขู่ บังคับให้โอนเงินทันที 50,000 หยวน (ประมาณ 220,000 บาท) แต่เมื่อเหยื่อปฏิเสธว่าไม่มีเงิน จึงถูกจับมัดและลากขึ้นรถเพื่อกดดันให้ติดต่อทางบ้านโอนเงินมาไถ่ตัว โดยเหยื่อพยายามเหยียบเบรกและส่งเสียงร้องจนกระทั่งมีพลเมืองดีมาพบ
ขณะนี้ ตำรวจ สภ.หนองปรือ ร่วมกับชุดสืบสวนและตม.ชลบุรี กำลังเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดและไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้อย่างกระชั้นชิด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะไปก่อเหตุซ้ำกับใครอีก.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: