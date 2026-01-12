ข่าวอาชญากรรม

จีนเหิมที่พัทยา ลวงนายหน้าสาวชาติเดียวกัน หลอกดูบ้านก่อนจี้ 2 แสน เหยื่อรอดเหลือเชื่อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 10:42 น.
68

เอเจนต์สาวชาวจีนหวิดสิ้นชื่อ หลังถูกลูกค้าชาติเดียวกันลวงดูบ้าน ก่อนแปลงร่างเป็นโจรใช้มีดจี้รีดเงิน 2.2 แสน จับมัดเป็นมัมมี่ขังท้ายรถ

เมื่อเวลา 22.03 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2569 พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ นำกำลังชุดสืบสวนและตม.ชลบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่ซอยพัฒนาการ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งเหตุพบหญิงสาวถูกทารุณกรรมและกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในรถยนต์

จุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือครั้งนี้ ต้องยกเครดิตให้กับความช่างสังเกตของ นางจำปี ประทุมเนตร อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเสร็จภารกิจงานศพ

แฟ้มภาพ

นางจำปีเล่าถึงวินาทีสังหรณ์ใจว่า ขณะผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นป่าข้างทาง สังเกตเห็นรถเบนซ์หรูจอดซุ่มมืดผิดวิสัย แต่สิ่งที่ผิดปกติที่สุดคือ “ไฟท้ายที่กะพริบถี่ๆ” คล้ายมีคนเหยียบเบรกย้ำๆ เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เมื่อส่องไฟฉายเข้าไปและได้ยินเสียงร้องแผ่วเบา จึงตัดสินใจไม่บุ่มบ่าม และโทรเรียกเพื่อนเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าเสริมกำลัง

เมื่อกำลังเสริมมาถึง ทั้งสองพยายามเข้าตรวจสอบและเคาะกระจกเรียก แต่คนขับไหวตัวทัน ตัดสินใจเร่งเครื่องถอยหลังอย่างบ้าคลั่งเพื่อหนีออกจากป่า ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนกำแพงหมู่บ้านใกล้เคียงเสียงดังสนั่น ห่างจากจุดซ่อนตัวเพียง 100 เมตร เมื่อสิ้นเสียงชนคนร้ายอาศัยความมืดทิ้งรถหนีหายไปและทิ้งเหยื่อไว้

เคาระห์ดีพลเมืองดีรีบเข้าตรวจสอบรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น C350e สีดำ คันดังกล่าว และต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็น

ที่เบาะหลัง พบร่างของ น.ส.หยาง หรือ “เวนดี้” อายุ 35 ปี เอเจนต์สาวชาวจีน อยู่ในสภาพถูกพันธนาการ เทปกาวสีเหลืองถูกพันรอบศีรษะ ปิดตา ปิดปาก เหลือเพียงช่องจมูกเล็กๆ ไว้หายใจ รวมถึงแขนและขาที่ถูกมัดตรึงจนขยับไม่ได้

เจ้าหน้าที่เร่งแกะเทปกาวออกแข่งกับเวลา ทันทีที่ได้รับอิสรภาพ น.ส.หยาง โผเข้ากอดเจ้าหน้าที่ทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจที่รอดชีวิตมาได้

แฟ้มภาพ

ล่ามแปลภาษา ถ่ายทอดคำให้การของเหยื่อสาวว่า คนร้ายเป็นชายชาวจีนที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ทำทีสนใจซื้อบ้านและขอนัดดูโครงการ เมื่อสบโอกาสขณะดูบ้าน คนร้ายชักอาวุธมีดออกมาข่มขู่ บังคับให้โอนเงินทันที 50,000 หยวน (ประมาณ 220,000 บาท) แต่เมื่อเหยื่อปฏิเสธว่าไม่มีเงิน จึงถูกจับมัดและลากขึ้นรถเพื่อกดดันให้ติดต่อทางบ้านโอนเงินมาไถ่ตัว โดยเหยื่อพยายามเหยียบเบรกและส่งเสียงร้องจนกระทั่งมีพลเมืองดีมาพบ

ขณะนี้ ตำรวจ สภ.หนองปรือ ร่วมกับชุดสืบสวนและตม.ชลบุรี กำลังเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดและไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้อย่างกระชั้นชิด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะไปก่อเหตุซ้ำกับใครอีก.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

6 นาที ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

18 นาที ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

18 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

33 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

55 นาที ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนล่าสุด ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมชาติไทยยังมีลุ้นเข้ารอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังหนุน นโยบาย “การุณยฆาต” ชี้ให้สิทธิ์ผู้ป่วย จากไปอย่างสงบ-มีศักดิ์ศรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป ป้าพัน ร้องเพลงวันเกิดอย่างมีความสุขในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ข่าวอาชญากรรม

สลดคลิปสุดท้าย “ป้าพัน” ก๋วยเตี๋ยวเรือดัง ถูกลูกคลั่งยาฆ่า ร้องเพลงวันเกิดชื่นมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

จีนเหิมที่พัทยา ลวงนายหน้าสาวชาติเดียวกัน หลอกดูบ้านก่อนจี้ 2 แสน เหยื่อรอดเหลือเชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ นายกฯ พรรคประชาชน เปิดใจหลังเปิดตัว 39 ทีมบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขออาสาตั้งรัฐบาล เปลี่ยนแปลงประเทศ ลั่น ได้กลิ่นความเจริญแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิด้าโพล ชี้ชัด &quot;ณัฐพงษ์&quot; กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ชี้ชัด “ณัฐพงษ์” กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีลุ้น! โรมาโน่ เผยมีหนึ่งกุนซือเต็งจ๋าแซงหน้า “โซลชาร์” รับงานคุมทัพแมนยู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยสถานะวันครูปี 2569 ไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมักประกาศหยุดเรียนเพื่อให้ครูร่วมกิจกรรม ข่าว

วันครู 16 ม.ค. 69 โรงเรียนหยุดไหม? เช็กคำตอบชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือนท้องถิ่น เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ปรับใหญ่ เปลี่ยนเกณฑ์ขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ. สะท้อนผลงานดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

บัตรเลือกตั้งแข็งกว่าลูกปืน! ผู้สมัครอบต.ท่าชะมวง แพ้โหวตโน 6500 ใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น บันเทิง

ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้มากแล้ว วิกฤตใหญ่จ่อปะทุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 1 69 ดูดวง

5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

จับพิรุธ ถอนเงินสด “แสนล้าน” สูงประวัติกาล หวั่นใช้ซื้อเสียง ธปท. เร่งแจงวุ่น เพราะสาเหตุนี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณปู่แก้วตา ธิษะณา ข่าวการเมือง

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 10:42 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot;

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button