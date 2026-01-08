สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ
เปิดคลิป ทหารช่างไทย ใช้รถแบคโฮกู้ร่างทหารกัมพูชาติดในบังเกอร์ หลังถูกผู้นำทอดทิ้งไร้การเหลียวแล เผยภารกิจสุดเสี่ยงเพื่อมนุษยธรรม
เพจเฟซบุ๊ก “มังกร ซ่อนตัว” โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่หน่วยทหารช่างของไทย เข้าไปเคลียร์พื้นที่นำการเก็บกู้ร่างทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเพจดังกล่าวระบุว่า
“หน่วยทหารช่างเร่งปฏิบัติการใช้รถแม็คโครเข้าดำเนินการนำร่างทหารกัมพูชาที่ติดอยู่ภายใต้หลุมบังเกอร์ออกมา ท่ามกลางอุปสรรคด้านสภาพพื้นที่และความเสี่ยงในการทำงาน
ภายหลังผู้นำกัมพูชาไม่ได้จัดส่งกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเก็บกู้ร่างวีรชนทหารกล้า ทำให้ภารกิจต้องอาศัยเครื่องจักรหนักและความเชี่ยวชาญของทหารช่างเป็นหลัก เพื่อให้การเก็บกู้เป็นไปด้วยความรอบคอบและให้เกียรติผู้เสียชีวิต”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้แถลงจำนวนทหารกัมพูชาเสียชีวิต โดยระบุว่ามีจำนวน 221 นาย นอกจากนี้ ฐานที่มั่นทั้ง 51 แห่ง ถูกทำลาย พร้อมกับยุทโธปกรณ์ ได้แก่ จรวดแบบหลายลำกล้อง BM-21 1 ระบบ, รถถัง 10 คัน, ยานรบ/ยานเกราะ 9 คัน, ปตอ. (ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน) 4 ระบบ, ระบบควบคุมแอนตี้โดรน 5 จุด, อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 68 ลำ และ เสาสื่อสาร 3 จุด
