สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 10:44 น.
สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ

เปิดคลิป ทหารช่างไทย ใช้รถแบคโฮกู้ร่างทหารกัมพูชาติดในบังเกอร์ หลังถูกผู้นำทอดทิ้งไร้การเหลียวแล เผยภารกิจสุดเสี่ยงเพื่อมนุษยธรรม

เพจเฟซบุ๊ก “มังกร ซ่อนตัว” โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่หน่วยทหารช่างของไทย เข้าไปเคลียร์พื้นที่นำการเก็บกู้ร่างทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเพจดังกล่าวระบุว่า

“หน่วยทหารช่างเร่งปฏิบัติการใช้รถแม็คโครเข้าดำเนินการนำร่างทหารกัมพูชาที่ติดอยู่ภายใต้หลุมบังเกอร์ออกมา ท่ามกลางอุปสรรคด้านสภาพพื้นที่และความเสี่ยงในการทำงาน

ภายหลังผู้นำกัมพูชาไม่ได้จัดส่งกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเก็บกู้ร่างวีรชนทหารกล้า ทำให้ภารกิจต้องอาศัยเครื่องจักรหนักและความเชี่ยวชาญของทหารช่างเป็นหลัก เพื่อให้การเก็บกู้เป็นไปด้วยความรอบคอบและให้เกียรติผู้เสียชีวิต”

รถแบคโฮของทหารช่างไทยกำลังปฏิบัติงานขุดเจาะพื้นที่บังเกอร์
FB/ มังกร ซ่อนตัว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้แถลงจำนวนทหารกัมพูชาเสียชีวิต โดยระบุว่ามีจำนวน 221 นาย นอกจากนี้ ฐานที่มั่นทั้ง 51 แห่ง ถูกทำลาย พร้อมกับยุทโธปกรณ์ ได้แก่ จรวดแบบหลายลำกล้อง BM-21 1 ระบบ, รถถัง 10 คัน, ยานรบ/ยานเกราะ 9 คัน, ปตอ. (ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน) 4 ระบบ, ระบบควบคุมแอนตี้โดรน 5 จุด, อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 68 ลำ และ เสาสื่อสาร 3 จุด

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

