เท้ง ณัฐพงษ์ ขออาสาตั้งรัฐบาล เปลี่ยนแปลงประเทศ ลั่น ได้กลิ่นความเจริญแล้ว

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 10:41 น.
64
เท้ง ณัฐพงษ์ นายกฯ พรรคประชาชน เปิดใจหลังเปิดตัว 39 ทีมบริหารประเทศ

เท้ง ณัฐพงษ์ เปิดใจ หลังเปิดตัว 39 ทีมบริหารประเทศ ขออาสาตั้งรัฐบาล ยุติวาทกรรมเลือกใครก็เหมือนเดิม มุ่งสร้างอนาคตใหม่ที่ก้าวไกลกว่า

หลังจาก พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ทีมบริหารโครงสร้างประเทศภายใต้ชื่อ ‘รัฐบาลประชาชน’ ขออาสาเป็นคนแก้ไขปัญหาประเทศไทย โดยมี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี 4 ฝ่าย ได้แก่ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ด้านประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่, นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ตรวจสอบด้านด้านเศรษฐกิจ, นายเดชรัต สุขกำเนิด ดูแลด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้ง ปฏิรูปภาครัฐ โดยนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด จัดการด้านคุณภาพชีวิต

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ตำแหน่งนายกฯ ของรัฐบาลประชาชน ออกมาเปิดใจว่า “การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่แค่กาให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ คือเวลาในการตั้งรัฐบาลประชาชน ตั้งรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลง

ผมขอชวนพวกเรามาร่วมกันสร้าง ‘รัฐบาลประชาชน’ ด้วยกัน 8 ก.พ. นี้ กาพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ ทั้ง สส. เขต และบัญชีรายชื่อ รวมทั้งลงประชามติเห็นชอบจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อพาคนไทย ไปสู่อนาคตใหม่ ที่ก้าวไกลกว่าเดิม”

รัฐบาลประชาชน คือการทำงานแบบใหม่ และนโยบายแบบใหม่ บนวิธีคิดใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อพาประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อโครงสร้างการทำงาน ทีมบริหาร และนโยบาย ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ ในอดีต

เพราะพลังของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากประชาชน เลือกพรรคประชาชน เพื่อให้ทีมใหม่ โครงสร้างการทำงานแบบใหม่ และนโยบายแบบใหม่ เข้าไปสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทย”

พรรคประชาชน เปิดตัว 39 รายทีมบริหารประเทศ
ภาพจาก Facebook : ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

ล่าสุด เท้ง ณัฐพงษ์ กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ระบุว่า “การเลือกตั้งครั้งนี้พอกันที กับประโยคที่บอกว่า เลือกใครไปก็เหมือนกัน เลือกใครไปก็เหมือนเดิม ผมยืนยัน การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ประโยคที่บอกว่า กาก้าวไกลหรือกาพรรคประชาชนแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม!

แต่การเลือกตั้งครั้งนี้คือเวลาของการตั้ง “รัฐบาลประชาชน รัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลง”

วันนี้ หน้าที่ของผมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ผมมีหน้าที่มาประกาศว่าเราพร้อมแล้ว เจตจำนงทางการเมือง เราพร้อมแล้ว ทั้งทีมบริหาร บุคลากรที่มีความเหมาะสม เราพร้อมแล้ว ทั้งนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

หลาย ๆ ท่านที่ได้กลิ่นความเจริญ ความเจริญนี้มันพัดมาพร้อมกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทุกท่านช่วยกันทำมาตั้งแต่ปี 62

พี่น้องครับ สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ มันจะมีพลังมากขึ้นเรื่อย ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ ทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยกันเป็นกังหันลม ทำให้สายลมนี้มีพลังมากขึ้นเรื่อย ๆ

8 กุมภาพันธ์ กาพรรคประชาชนทั้งสองใบ

ถึงเวลาในการตั้งรัฐบาลประชาชน รัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะพาประชาชนคนไทยไปสู่อนาคตใหม่ที่ก้าวไกลกว่าเดิม”

เท้ง เปิดใจหลัง พรรคประชาชน เปิดตัว 39 รายทีมบริหารประเทศ
ภาพจาก Facebook : ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut
เท้ง ณัฐพงษ์
ภาพจาก Facebook : ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut
ทีมบริหารพรรคประชาชน
ภาพจาก Facebook : ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

