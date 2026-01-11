พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก
พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ทีมบริหาร เท้ง ณัฐพงษ์ นายก รองนายก ไม่ควบตำแหน่ง รัฐมนตรี โรดแมป “รัฐบาลประชาชน” 4 รองนายกฯ “ศิริกัญญา-พิจารณ์” ร่วมทีมบริหาร ประกาศรื้อระบบโควตา-ทลายการทำงานแบบไซโล
เข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งใหญ่ พรรคประชาชน แถลงวิสัยทัศน์ เปิดตัวโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “รัฐบาลประชาชน” เพื่อเสนอตัวเป็นทางออกในการพาประเทศไทยออกจากวงจรปัญหาซ้ำซาก ชูจุดเด่นการล้างบางระบบโควตารัฐมนตรี เน้นการทำงานแบบบูรณาการที่วัดผลได้จริง
พรรคประชาชนชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของการบริหารราชการแผ่นดินในอดีตที่ติดล็อกอยู่ 2 เรื่องใหญ่ คือ
การทำงานแบบไซโล (Silo) กระทรวงใครกระทรวงมัน ขาดการบูรณาการที่แท้จริง
ระบบโควตารัฐมนตรี แบ่งเค้กตามมุ้งการเมือง ทำให้ได้คนไม่ตรงกับงาน และต่างคนต่างสร้างอาณาจักรของตัวเอง ขาดเอกภาพในการบริหาร
เปิดตัว “ดรีมทีม” ทีมผู้นำเข้มแข็ง
หัวใจสำคัญของ “รัฐบาลประชาชน” คือการจัดตั้งทีมบริหารที่ทำเนียบรัฐบาล หน้าที่ชัดเจน แบ่งภารกิจตามวาระสำคัญของประเทศ ไม่ใช่ตามกระทรวง มีรายชื่อคณะผู้บริหารหลัก ดังนี้
นายกรัฐมนตรี: นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ดูแลภาพรวมและป้องกันปัญหาไซโล)
รองนายกรัฐมนตรี 4 ฝ่าย
ด้านประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่: นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
ด้านเศรษฐกิจ: นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
ด้านคุณภาพชีวิต: นายเดชรัต สุขกำเนิด
ด้านการปฏิรูปภาครัฐ: นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
มิติใหม่: รองนายกฯ “ไม่ควบ” รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
จุดน่าสนใจของโมเดลนี้คือ รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 ท่าน จะไม่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สามารถโฟกัสกับการบริหารงานภาพรวม ข้ามหน่วยงาน และบูรณาการการทำงานเชิงรุกได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ติดกับดักงานประจำของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
พรรคประชาชนย้ำว่า นี่คือโมเดลที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสังคมที่โปร่งใส (ไม่เทา) ลดความเหลื่อมล้ำ (เท่ากัน) และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (ทันโลก) โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่
ในช่วงท้ายของการแถลง พรรคประชาชนได้เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ โดยขอคะแนนเสียงทั้ง 2 ใบ (ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ) พร้อมทั้งรณรงค์ให้ “ลงมติเห็นชอบ” ในการทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อปูทางสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศอย่างแท้จริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: