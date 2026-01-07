ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง “ปวิน” จี้สอบจริยธรรม “พิศาล”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 11:06 น.
79

ไอซ์ รักชนก หลัง ปวิน จี้สอบจริยธรรม พิศาล มาณวพัฒน์ หลังจากที่ ปวิน กล่าวว่า เคยทำผิดจริยธรรมชู้สาว และเคยปกป้องรัฐประหาร

จากกรณีที่ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ขอให้ตรวจสอบจริยธรรม นายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา และอดีตสว. เป็น รมว.ต่างประเทศของพรรคประชาชน โดยระบุว่าเคยทำผิดจริยธรรมชู้สาว และเคยปกป้องรัฐประหาร

ซึ่ง อ.ปวิน ยังได้แท็ค ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน และเขียนข้อความว่า “รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เก่งในการตรวจสอบจริยธรรมพรรคอื่น แต่ทำไมไม่ตรวจสอบจริยธรรมพิศาล มาณวพัฒน์?? ถ้าไม่เข้ามาตอบ ชั้นจะฉีกอกเธอ! อย่าเก่งแต่แค่พรรคอื่น” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเพิ่มจาก สส.ไอซ์ โดยเข้ามาตอบว่า ” ก็เพิ่งจะรู้เมื่อวานพร้อมๆกับทุกคนเลยกั๊บ” ก่อนที่ อ.ปวิน จะจี้อีกว่า “แล้วจะตรวจสอบไหม หรือพอเป็นพรรคตัวเองก็นั่งทับไว้”

อย่างไรก็ตามยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากพรรคประชาชน หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

