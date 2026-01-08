ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง
ครูเดวิด คัมแบ็กฟาดสาวกัมพูชา หลังแซะคนไทยไม่เลิก ปมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ลั่น ต้องสอนพวกชอบดูถูก-เหมารวม เตือนถ้ายังไม่หยุด เตรียมเจอของจริง
จากกรณี ครูเดวิด ครูสอนภาษาอังกฤษหัวใจไทย ประกาศจุดยืนเลิกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงกัมพูชาแซะคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ เนื่องจากมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งคอมเมนต์บูลลี่หน้าตาของสาวคนดังกล่าว ตนมองว่าแม้อีกฝ่ายจะดูถูกชาวไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องดูถูกเขากลับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งเตือนสติว่ายังมีคนกัมพูชาบางกลุ่มที่น่าสงสารมาก เพราะโอกาสในชีวิตไม่เยอะ จึงอยากขอให้ทุกคนเมตตาอีกฝ่ายบ้าง เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากครูเดวิดหยุดพูดถึงสาวกัมพูชาแซะคนไทยเพียง 5 วัน กลับมีประเด็นที่ต้องกลับมากล่าวถึงอีกครั้ง เพราะเจอสาวเขมรอวดอ้างว่าประชาชนในประเทศพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเรียนเก่ง ซึ่งคุณครูหัวใจไทยต้องออกมาทำคลิปแชร์เรื่องนี้อีกครั้งทั้งที่ไม่ได้อยากทำคลิปแนวนี้ แต่ถ้ามีการพูดถึงแบบเหมารวมหรือดูถูกคนอื่นก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้
ตนไม่เคยชอบการดูถูกหรือต่อว่าใคร ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตาม แต่กรณีต้องออกมาพูดเพราะคุณเล่นเราก่อน ถ้าเจ้าตัวไม่ออกมาพูดดุถูกแบบนี้ก็คงไม่ได้รับผลแบบนี้เท่านั้นเอง
นอกจากนี้ ครูเดวิดโพสต์ร่ายยาวถึงสาวคนดังกล่าวว่า “ตอนแรกผมกะจะหยุดทำคอนเทนท์แบบนี้เพราะ ผมเป็นคนที่ขี้สงสารคนครับ แต่วันนี้ผมต้องยืนยันว่าคอนเทนท์แบบนี้จากกัมพูชาเยอะมากที่เหมารวมและดูถูกพวกเรา ผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมครับ ผมจึงมองว่าผมต้องสอนบทเรียนให้น้องเหล่านี้ที่คิดว่าการเหมารวมและดูถูกคนอื่นเป็นสิ่งที่ปกติ วันนี้คุณจะได้บทเรียนกลับไปว่าถ้าคุณดูถูกคนอื่นคุณก็ต้องเจอคนที่คุณดูถูกนั้นลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองบ้าง ชกมาก็ชกกลับ เอาให้ fair แล้วกัน
และขอเตือนน้องคนนี้ด้วยนะครับว่า ถ้าน้องทำคอนเทนท์แนวนี้ต่อไปพี่ก็จะทำตอบกลับเหมือนอีกคนนึงเลยครับ ลองดูครับว่าใครกันแน่ที่เป็นของจริง “
