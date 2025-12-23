ข่าว

ครูเดวิด เดือด อินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ เจอสวนกลับหน้าหงาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 10:34 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 10:34 น.
ครูเดวิดฟาดอินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

ครูเดวิด ของขึ้นรอบ 2 ฟาดกลับอินฟลูฯ เขมรแซะคนไทยพูดอังกฤษแย่ ทั้งที่ตัวเองยังใช้ผิด ลั่น ปกติไม่บูลลี่ แต่เคสนี้ขอดัดนิสัยคืน ย้ำรับไม่ได้ที่มาดูถูกเหมารวมทำลายภาพลักษณ์ประเทศ

ชาวเน็ตไทยมุงสนั่น หลังจากที่ ครูเดวิด ครูสอนภาษาอังกฤษหัวใจไทย ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่พบสาวกัมพูชาเหมารวมคนไทยทุกคนพูดภาษาอังกฤษแย่ ในคลิปมีการแก้ไขเรื่องของไวยากรณ์ภาษาในฐานะเจ้าของภาษา พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “โดยปกติเป็นคนไม่ตัดสินภาษาอังกฤษของใคร ไม่ว่าจะเก่งมาหรือน้อยก็ตามแต่สามารถพัฒนาได้ แต่กรณีนี้ต้องด่าและวิจารณ์เขาจริง ๆ เพราะคุณยังไม่ได้เก่งขนาดนั้น แต่กล้ามาดูถูกคนทั้งประเทศแบบนี้ได้ยังไง”

ล่าสุดเหมือนจะเกิดกระแสดราม่าอีกครั้ง โดยเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊ก David William ระบุว่า “เมื่อกี้มีคนส่งคลิปผู้หญิงกัมพูชารายที่ 2 ด่าคนไทยว่าพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับคนกัมพูชามาให้ผมดู ปัญหาคือภาษาอังกฤษ Mung เองโคตรกระจอกอีกแล้วเดี๋ยวทำคลิปโต้ตอบให้”

จากนั้นคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “ช่วงนี้เหมือนมีคนกัมพูชาออกมาด่าภาษาอังกฤษคนไทยกันเยอะมากจริง ๆ ทั้งที่ ๆ พวกxึงเองยังพูดไม่ได้เลย ใครที่รู้จักพี่จะรู้ว่าพี่เป็นคนไม่เคยตัดสินภาษาอังกฤษใครอยู่แล้ว แต่ในกรณีนี้xู ขอด่าเถอะ การดูถูกคนไทยหรือเหมารวมภาษาอังกฤษพวกเราแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้”

ครูเดวิดโต้กลับสาวกัมพูชาดูถูกภาษาอังกฤษคนไทย
ภาพจาก Facebook : David William

ต่อมา ครูเดวิดโพสต์คลิปวิดีโอ เผยภาพของสาวกัมพูชาที่ออกมาดูถูกภาษาอังกฤษของคนไทยว่า “มีผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งหาข้ออ้างให้ตัวเองว่าที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร แต่คนที่กัมพูชาอย่างเราพูดภาษาอังกฤษกันเก่งมาก เพราะเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหรืออังกฤษ

ขอโทษทีนะ ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็แค่ยอมรับความจริงว่าพวกคุณไม่มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ ไม่ต้องหยิบเรื่องการเมืองมาพูดหรอก เพราะมันไม่เกี่ยว”

ครูเดวิด เผยว่า กระแสช่วงนี้อินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาออกมาทำคลิปกล่าวหาว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ในมุมของตนมองว่าประเด็นดังกล่าวสามารถทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาชาวโลกได้เลย จากนั้นเริ่มแก้ไขภาษาอังกฤษที่เธอพูดผิดภายในคลิป เช่นคำว่า France หมายถึง ประเทศฝรั่งเศส แต่อีกฝ่ายกลับใช้คำว่า French ซึ่งหมายถึงคนฝรั่งเศส

อย่างไรก็ดี ครูเดวิด พูดทิ้งท้ายไว้ว่า ใครก็ตามแต่ที่รู้จักตนจะรู้ว่าเป็นคนแอนตี้การดูถูกภาษาอังกฤษคนอื่นมาก ๆ แม้ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งเหตุผลที่ออกมาทำคลิปเนื่องจากอีกฝั่งดูถูกคนไทยแรงมาก และ รู้สึกว่าถ้าวันนี้ไม่มีใครออกมาตอบโต้ประเด็นนี้จะทำให้ประเทศได้เสียภาพลักษณ์ในสายตาโลก

ครูเดวิดโต้กลับสาวกัมพูชาดูถูกภาษาอังกฤษคนไทย-2
ภาพจาก Facebook : David William
ชาวเน็ตเมนต์ครูเดวิดโต้กลับสาวกัมพูชาดูถูกภาษาอังกฤษคนไทย
ภาพจาก Facebook : David William

