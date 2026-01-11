ดูดวง

5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:55 น.
51
ดูดวงวันนี้ 12 1 69

หมอดูชี้เป้า 5 ราศีที่ผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างหนัก ถึงเวลาหมดเคราะห์ หมดโศก เตรียมรับข่าวดีและความสำเร็จที่รอคอยมานาน ชีวิตพลิกฟื้นกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง

หลังจากที่ต้องอดทนกัดฟันสู้กับอุปสรรคมาอย่างยาวนาน ในที่สุดดวงดาวแห่งความทุกข์ระทมก็ได้เวลาโคจรย้ายออก ส่งผลให้ 5 ราศีต่อไปนี้ กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค “ฟ้าหลังฝน” อย่างแท้จริง ปัญหาที่เคยผูกปมแน่นจนแก้ไม่ออก จะคลี่คลายลงอย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนยกภูเขาออกจากอก มาดูกันว่าราศีไหนบ้างที่ดวงกำลังจะเปลี่ยนจาก “ร้าย” ให้กลายเป็น “ดีมาก”

1. ราศีพิจิก

ชาวพิจิกที่ผ่านมาเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบ โดนแทงข้างหลัง โดนใส่ร้าย หรือมีคดีความยืดเยื้อ แต่ข่าวดีคือ นับจากนี้ “ความจริงจะปรากฏ” ศัตรูคู่แข่งที่เคยจ้องทำร้ายจะแพ้ภัยตัวเองและกระเด็นออกไปจากวงโคจรชีวิต เรื่องวุ่นวายในที่ทำงานจะจบลง ผู้ใหญ่จะหันมามองเห็นความดีและความถูกต้องของคุณ

คุณจะได้รับ “ความยุติธรรม” คืนกลับมา พร้อมกับโอกาสใหม่ที่ใสสะอาดกว่าเดิม

2. ราศีกุมภ์

ใครที่เครียดเรื่องหมุนเงิน หนี้สินรุงรัง หรือถูกโกงเงินไป ปีนี้ดวงการเงินของคุณจะ “ปลดล็อก” อย่างสมบูรณ์ รายได้ที่เคยติดขัดจะกลับมาไหลลื่น และมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตจากสินทรัพย์ที่เคยคิดว่าเป็นหนี้สูญ จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ หรือเจรจาประนอมหนี้ได้สำเร็จ ทำให้สภาพคล่องกลับมาดีขึ้นทันตา

คุณจะมีเงินเก็บก้อนแรกของปี และสามารถวางแผนซื้อของใหญ่ที่อยากได้มานาน

3. ราศีพฤษภ

ชาวพฤษภที่รู้สึกเหมือน “แบกโลกไว้คนเดียว” ในเรื่องงาน โปรเจกต์ที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ เจ้านายไม่ปลื้ม สักที ขอให้ใจเย็นไว้ เพราะบทสรุปกำลังจะมาถึง และมันคุ้มค่าเหนื่อยมาก งานยากที่คุณอดทนทำมาตลอด จะเสร็จสมบูรณ์และสร้างชื่อเสียงให้คุณอย่างมาก จนคนอื่นต้องยอมรับ

การเลื่อนขั้น หรือ การปรับเงินเดือนรอคุณอยู่ เป็นรางวัลของความอดทนที่ไม่เคยบ่น

4. ราศีกันย์

ช่วงที่ผ่านมาชาวกันย์ป่วยออด ๆ แอด ๆ หรือมีความเครียดสะสมจนนอนไม่หลับ แต่ดวงดาวแห่งพละกำลังกำลังกลับมาสถิตที่ตัวคุณ คุณจะค้นพบวิธีรักษา หรือเจอคุณหมอที่เก่ง ทำให้ร่างกายกลับมาฟิตปั๋ง ผลการตรวจสุขภาพ หรือ อาการป่วยเรื้อรังจะดีขึ้นอย่างชัดเจน พลังใจกลับมาเต็มร้อย

เมื่อร่างกายพร้อม คุณจะมีไฟในการออกไปทำกิจกรรมใหม่ ๆ หรือเริ่มธุรกิจส่วนตัวที่ต้องใช้แรงกายแรงใจสูงได้สำเร็จ

5. ราศีเมษ

สำหรับชาวเมษที่มีปัญหาระหองระแหงกับคนรัก หรือความสัมพันธ์คลุมเครือ ไม่รู้จะอยู่หรือไป ช่วงเวลานี้จะเป็น “จุดสิ้นสุดของความสับสน” หากใช่คู่กัน คุณจะปรับความเข้าใจกันได้แบบเคลียร์ใจจบทุกประเด็น แต่หากไม่ใช่ ด้ายแดงจะขาดสะบั้นลงเพื่อให้คุณไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าทันที

ไม่ว่าผลจะออกมาทางไหน คุณจะมีความสุขและสบายใจขึ้นมาก ไม่ต้องมานั่งระแวงหรือร้องไห้อีกต่อไป

ดูดวงวันนี้ 12 1 69 ดูดวง

5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก

46 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

จับพิรุธ ถอนเงินสด “แสนล้าน” สูงประวัติกาล หวั่นใช้ซื้อเสียง ธปท. เร่งแจงวุ่น เพราะสาเหตุนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณปู่แก้วตา ธิษะณา ข่าวการเมือง

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลร้อยเอ็ด เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในหออายุรกรรมหญิง ข่าว

อาลัย พยาบาลร้อยเอ็ด วัย 30 ปี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิวกุลวุฒิแชมปืมาเลเซียโอเพน 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติศาสตร์แตก! “วิว กุลวุฒิ” โค่นมือ 1 โลก ผงาดแชมป์ Malaysia Open 2026

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
มอเตอร์เวย์ M81 เริ่มเก็บเงินตั้งแต่ 16 มกราคม 2569 ที่ด่านบางใหญ่. ข่าว

ไม่ฟรีแล้ว! มอเตอร์เวย์ M81 เริ่มเก็บเงิน 16 ม.ค. 69 เตรียมตัวยังไง?

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ ต่อต้านพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ อ้างคำชี้แจงจากใจ ร่ายยาวเหตุ “ต่อต้านพรรคส้ม” เพราะคนเดียว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นารา เครปกะเทย ประกาศยกเลิกรายการ เดอะ เทคฮอร์โมน ซีซั่น 2 ชั่วคราว บันเทิง

ด่วน! เดอะ เทคฮอร์โมน ซีซั่น 2 ประกาศ “ขอยุติการ ONAIR รายการ”

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เราผิดปกติหรือเปล่า? เมื่อความต้องการทางเพศเป็นศูนย์ เปิดผลวิจัยยัน Asexual คือเรื่องธรรมชาติ สุขภาพและการแพทย์

รู้จัก Asexual รักแบบไม่ฝักไฝ่ เมื่อเซ็กส์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของหัวใจ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นทท.ดับ 1 ราย! สปีดโบ๊ตพุ่งชนเรือประมงใกล้เกาะพีพี เจ็บระนาว 22 ชีวิต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส ข่าวการเมือง

นราธิวาส ประกาศเคอร์ฟิว เช็กปั๊ม 5 สาขาใน 5 อำเภอ ใช้ระเบิดชนิดเดียวกัน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก ศิริพร แสดงความยินดีกับลูกชาย น้องภู ที่เรียนจบวิศวะอินเตอร์ มธ. บันเทิง

ตั๊ก ศิริพร ปลื้มใจ “น้องภู” จบวิศวะอินเตอร์ มธ. เตรียมส่งเรียนต่อโทต่างประเทศ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
มีทหารไว้ทำไม น้ำนิชนันท์ ข่าวการเมือง

“น้ำ นิชนันท์” โพสต์ภาพพลทหารถูกซ้อม ดับในค่าย โยงมีทหารไว้ทำไม?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ โวล์ฟสบวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เศรษฐีอังกฤษ วัย 79 รับสมัครเมียเด็ก จ่ายปีละ 2.2 ล้าน หวังได้ทายาทสืบมรดก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ชี้แจงกรณีคลิปน้ำท่วมที่เผยแพร่ ข่าว

เซ็นทารา หาดใหญ่ แจงยิบ คลิปดราม่าน้ำท่วม ยัน 4 คนในภาพไม่ใช่แขกโรงแรม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พอร์ทสมัธ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งภูเก็ต ยืนเยี่ยวกลางถนน ขณะรถติดอย่างหนัก ข่าว

คลิปเดือด! ฝรั่งภูเก็ต เยี่ยวกลางถนน ขับรถปีนเกาะกลาง เย้ย กฎหมายไทย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัวขาวได้ลูกชาย ข่าวกีฬา

“บัวขาว” ยิ้มแก้มปริ ภรรยาคลอดลูกชายรับวันเด็ก 2569 ตั้งชื่อสุดห้าว!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการเลือกตั้ง อบต. 2569 ที่มีผู้คนมารอใช้สิทธิเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ไม่ไปเลือกตั้ง อบต. 2569 โดนตัดสิทธิอะไรบ้าง? เช็กเงื่อนไขแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งยังไง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิ้น! ประเวศ วะสี หมอนักคิด-เจ้าของรางวัลแมกไซไซ จากไปอย่างสงบในวัย 93 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ชุมนุมในมินนีแอโพลิสประท้วงเหตุ ICE ยิงหญิงเสียชีวิตอย่างรุนแรง ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ โกลาหล ลุกฮือประท้วงสนั่น ปม ICE ยิงหญิง 37 ปี ดับ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก

เผยแพร่: 11 มกราคม 2569

จับพิรุธ ถอนเงินสด “แสนล้าน” สูงประวัติกาล หวั่นใช้ซื้อเสียง ธปท. เร่งแจงวุ่น เพราะสาเหตุนี้

เผยแพร่: 11 มกราคม 2569
คุณปู่แก้วตา ธิษะณา

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

เผยแพร่: 11 มกราคม 2569
พยาบาลร้อยเอ็ด เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในหออายุรกรรมหญิง

อาลัย พยาบาลร้อยเอ็ด วัย 30 ปี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก

เผยแพร่: 11 มกราคม 2569
