5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก
หมอดูชี้เป้า 5 ราศีที่ผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างหนัก ถึงเวลาหมดเคราะห์ หมดโศก เตรียมรับข่าวดีและความสำเร็จที่รอคอยมานาน ชีวิตพลิกฟื้นกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง
หลังจากที่ต้องอดทนกัดฟันสู้กับอุปสรรคมาอย่างยาวนาน ในที่สุดดวงดาวแห่งความทุกข์ระทมก็ได้เวลาโคจรย้ายออก ส่งผลให้ 5 ราศีต่อไปนี้ กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค “ฟ้าหลังฝน” อย่างแท้จริง ปัญหาที่เคยผูกปมแน่นจนแก้ไม่ออก จะคลี่คลายลงอย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนยกภูเขาออกจากอก มาดูกันว่าราศีไหนบ้างที่ดวงกำลังจะเปลี่ยนจาก “ร้าย” ให้กลายเป็น “ดีมาก”
1. ราศีพิจิก
ชาวพิจิกที่ผ่านมาเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบ โดนแทงข้างหลัง โดนใส่ร้าย หรือมีคดีความยืดเยื้อ แต่ข่าวดีคือ นับจากนี้ “ความจริงจะปรากฏ” ศัตรูคู่แข่งที่เคยจ้องทำร้ายจะแพ้ภัยตัวเองและกระเด็นออกไปจากวงโคจรชีวิต เรื่องวุ่นวายในที่ทำงานจะจบลง ผู้ใหญ่จะหันมามองเห็นความดีและความถูกต้องของคุณ
คุณจะได้รับ “ความยุติธรรม” คืนกลับมา พร้อมกับโอกาสใหม่ที่ใสสะอาดกว่าเดิม
2. ราศีกุมภ์
ใครที่เครียดเรื่องหมุนเงิน หนี้สินรุงรัง หรือถูกโกงเงินไป ปีนี้ดวงการเงินของคุณจะ “ปลดล็อก” อย่างสมบูรณ์ รายได้ที่เคยติดขัดจะกลับมาไหลลื่น และมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตจากสินทรัพย์ที่เคยคิดว่าเป็นหนี้สูญ จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ หรือเจรจาประนอมหนี้ได้สำเร็จ ทำให้สภาพคล่องกลับมาดีขึ้นทันตา
คุณจะมีเงินเก็บก้อนแรกของปี และสามารถวางแผนซื้อของใหญ่ที่อยากได้มานาน
3. ราศีพฤษภ
ชาวพฤษภที่รู้สึกเหมือน “แบกโลกไว้คนเดียว” ในเรื่องงาน โปรเจกต์ที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ เจ้านายไม่ปลื้ม สักที ขอให้ใจเย็นไว้ เพราะบทสรุปกำลังจะมาถึง และมันคุ้มค่าเหนื่อยมาก งานยากที่คุณอดทนทำมาตลอด จะเสร็จสมบูรณ์และสร้างชื่อเสียงให้คุณอย่างมาก จนคนอื่นต้องยอมรับ
การเลื่อนขั้น หรือ การปรับเงินเดือนรอคุณอยู่ เป็นรางวัลของความอดทนที่ไม่เคยบ่น
4. ราศีกันย์
ช่วงที่ผ่านมาชาวกันย์ป่วยออด ๆ แอด ๆ หรือมีความเครียดสะสมจนนอนไม่หลับ แต่ดวงดาวแห่งพละกำลังกำลังกลับมาสถิตที่ตัวคุณ คุณจะค้นพบวิธีรักษา หรือเจอคุณหมอที่เก่ง ทำให้ร่างกายกลับมาฟิตปั๋ง ผลการตรวจสุขภาพ หรือ อาการป่วยเรื้อรังจะดีขึ้นอย่างชัดเจน พลังใจกลับมาเต็มร้อย
เมื่อร่างกายพร้อม คุณจะมีไฟในการออกไปทำกิจกรรมใหม่ ๆ หรือเริ่มธุรกิจส่วนตัวที่ต้องใช้แรงกายแรงใจสูงได้สำเร็จ
5. ราศีเมษ
สำหรับชาวเมษที่มีปัญหาระหองระแหงกับคนรัก หรือความสัมพันธ์คลุมเครือ ไม่รู้จะอยู่หรือไป ช่วงเวลานี้จะเป็น “จุดสิ้นสุดของความสับสน” หากใช่คู่กัน คุณจะปรับความเข้าใจกันได้แบบเคลียร์ใจจบทุกประเด็น แต่หากไม่ใช่ ด้ายแดงจะขาดสะบั้นลงเพื่อให้คุณไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าทันที
ไม่ว่าผลจะออกมาทางไหน คุณจะมีความสุขและสบายใจขึ้นมาก ไม่ต้องมานั่งระแวงหรือร้องไห้อีกต่อไป
