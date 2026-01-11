ข่าวกีฬาฟุตบอล

แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

เผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 16:22 น.
51

11 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด เอฟเอคัพ แมนยู VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS ไบรท์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX , PPTV HD36
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล แมนยู – ไบรท์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

พอร์ทสมัธ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือขัดตาทัพ ดาร์เรน เฟลตเชอร์ จะไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ไบรอัน เอ็มเบอโม่, อาหมัด ดิยัลโล่ และ นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อัลตาย บายินดีร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ไทเรลล์ มาลาเซีย แดนกลางเป็น คาเซมิโร่, ค็อบบี้ เมนู แนวรุกฝากความหวังไว้กับ พาทริค ดอร์กู, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจชัวร์ เซิร์กซี

Credit : Manchester United

ไบรท์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอเซเลอร์ จะไม่มีชื่อของ อดัม เว็บสเตอร์, แมตส์ วิฟเฟอร์, ซอลลี่ มาร์ช และ สเตฟานอส ซิมาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คาร์ลอส บาเลบา ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น บาร์ท แฟร์บรุคเค่น พร้อมแนวรับ 4 คน โจเอล เวลต์มัน, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู แดนกลางเป็น ยาซิน อายารี่, ดิเอโก้ โกเมซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บรายาน กรูด้า, ปาสกาล โกรส, คาโอรุ มิโตมะ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น จอร์จินิโอ รุตแตร์

Credit : Brighton & Hove Albion FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS ไบรท์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/10/25 แมนยู 4-2 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/01/25 แมนยู 1-3 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/08/24 ไบรท์ตัน 2-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/05/24 ไบรท์ตัน 0-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/23 แมนยู 1-3 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

  • 07/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

ไบรท์ตัน

  • 07/01/25 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนยู (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – คาเซมิโร่, ค็อบบี้ เมนู – พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, พาทริค ดอร์กู – โจชัวร์ เซิร์กซี

ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ท แฟร์บรุคเค่น (GK) – โจเอล เวลต์มัน, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู – ยาซิน อายารี่, ดิเอโก้ โกเมซ – บรายาน กรูด้า, ปาสกาล โกรส, คาโอรุ มิโตมะ – จอร์จินิโอ รุตแตร์

Credit : Brighton & Hove Albion FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนยู 2-1 ไบรท์ตัน

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

