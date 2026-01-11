แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

11 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด เอฟเอคัพ แมนยู VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
วิเคราะห์บอล แมนยู – ไบรท์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือขัดตาทัพ ดาร์เรน เฟลตเชอร์ จะไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ไบรอัน เอ็มเบอโม่, อาหมัด ดิยัลโล่ และ นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อัลตาย บายินดีร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ไทเรลล์ มาลาเซีย แดนกลางเป็น คาเซมิโร่, ค็อบบี้ เมนู แนวรุกฝากความหวังไว้กับ พาทริค ดอร์กู, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจชัวร์ เซิร์กซี
ไบรท์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอเซเลอร์ จะไม่มีชื่อของ อดัม เว็บสเตอร์, แมตส์ วิฟเฟอร์, ซอลลี่ มาร์ช และ สเตฟานอส ซิมาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คาร์ลอส บาเลบา ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น บาร์ท แฟร์บรุคเค่น พร้อมแนวรับ 4 คน โจเอล เวลต์มัน, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู แดนกลางเป็น ยาซิน อายารี่, ดิเอโก้ โกเมซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บรายาน กรูด้า, ปาสกาล โกรส, คาโอรุ มิโตมะ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น จอร์จินิโอ รุตแตร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS ไบรท์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 25/10/25 แมนยู 4-2 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 19/01/25 แมนยู 1-3 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 24/08/24 ไบรท์ตัน 2-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 19/05/24 ไบรท์ตัน 0-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/23 แมนยู 1-3 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
- 07/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
ไบรท์ตัน
- 07/01/25 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนยู (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – คาเซมิโร่, ค็อบบี้ เมนู – พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, พาทริค ดอร์กู – โจชัวร์ เซิร์กซี
ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ท แฟร์บรุคเค่น (GK) – โจเอล เวลต์มัน, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู – ยาซิน อายารี่, ดิเอโก้ โกเมซ – บรายาน กรูด้า, ปาสกาล โกรส, คาโอรุ มิโตมะ – จอร์จินิโอ รุตแตร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนยู 2-1 ไบรท์ตัน
