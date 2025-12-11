แม่น้องแพดเม่ โพสต์เศร้า พารูปลูกสาวกลับหาดใหญ่ พ้อ ความจริงอันเจ็บปวดที่จำใจต้องยอมรับ
คิดถึงมากเหลือเกิน แม่น้องแพดเม่ โพสต์เศร้า พารูปลูกสาวกลับหาดใหญ่ ตัดพ้อ ความจริงอันเจ็บปวดที่จำใจต้องยอมรับ
ผ่านไปกว่าครึ่งเดือนแล้วที่ น้องแพดเม่ เด็กหญิงวัย 4 ขวบได้จากโลกนี้ไป หลังเกิดเหตุเรือกู้ภัยพลิกคว่ำระหว่างอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ แล้วน้องหลุดมือไหลตามแรงน้ำหายไปจากสายตาครอบครัว ก่อนที่กู้ภัยจะพบร่างของน้องแพดเม่ในอีก 2 วันถัดมา
ล่าสุด 11 ธันวาคม 2568 แม่น้องแพดเม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ได้นำรูปน้องแพดเม่กลับมาที่บ้านหาดใหญ่แล้ว และกำลังต้องเผชิญกับความเป็นจริงตรงหน้า ทั้งธุรกิจที่พังทลาย รวมถึงหัวใจที่แตกสลายไปพร้อมน้ำท่วม
“วันนี้พารูปน้องแพดเม่กลับหาดใหญ่ กลับไปสู้ความจริงที่พาพี่เชกับปาป๊าหนีมาหลายวัน…บันทึกในวันที่ชีวิตเหมือนเดินมาถึงจุดที่ต่ำที่สุดจริง ๆ
ธุรกิจโรงแรมที่พวกเราทุ่มทั้งแรงและหัวใจสร้างขึ้นมา ทั้งล็อบบี้และร้านอาหารใหม่พังลงในชั่วข้ามคืน ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะฟื้นกลับมาได้ แต่เศรษฐกิจท่องเที่ยวหาดใหญ่คงจะพังยาว
คาเฟ่เด็ก สถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของน้องแพดเม่ พังจนแทบไม่เหลืออะไร จะซ่อมแซมก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหกเดือน แต่หัวใจเราไม่แข็งแรงพอจะกลับไปยืนในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและเสียงหัวเราะของน้องแพดเม่อีกแล้ว การต้องบอกลาน้องพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ทำให้รู้สึกเหมือนหัวใจสลายซ้ำแล้วซ้ำอีก
รถจมน้ำมิดหลังคา บ้านเองก็เสียหายหนักจนอยู่ไม่ได้ เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อินพังยับ และฝ้าที่รั่วหลายจุดจนเกือบถล่ม บ้านพ่อที่อยู่ในรั้วเดียวกันก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน หมาที่เรารักต้องส่งไปฝากเพื่อนที่กรุงเทพฯ เพราะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้มันอยู่กับเรา
พี่เชก็ต้องการเรามากกว่าที่เคย บางเวลาเขาสดใสร่าเริง แต่บางเวลาก็เศร้าลึกจนเห็นแล้วเจ็บตาม เขายังคิดถึงน้องสาวเสมอ
ความจริงที่ยอมรับได้ยากคือ… ถ้าแพดเม่ยังอยู่ เราคงยังมีแรงสู้มากกว่านี้ แต่วันที่น้องจากไป เหมือนเสาหลักในใจหายไปทันที เหลือแต่เราที่ไม่รู้จะยืนต่อยังไง คำปลอบใจจากคนรอบข้างอย่าง “สู้ ๆ นะ”, “เข้มแข็งไว ๆ นะ”, “ยังมีพี่เชที่ต้องดูแลนะ”
เรารู้ว่าทุกคนหวังดี แต่บางครั้งมันจุกจนพูดไม่ออก เพราะแม้แต่เวลาจะเศร้า เราก็ยังแทบไม่มี อยากร้องไห้สุดเสียงก็ต้องรอให้พี่เชหลับ เพราะไม่อยากให้ลูกเห็นสภาพแม่ที่แตกสลายเกินรับไหว ความจริงคือเราไม่ได้เข้มแข็งเลย เราอ่อนแอมาก อ่อนแอจนบางวันลุกไม่ไหว แต่เราก็ยังต้องอยู่ต่อ ไม่ใช่เพราะสู้ ไม่ใช่เพราะเข้มแข็ง แต่เพราะพี่เชยังต้องการแม่ และเรายังรักเขามากพอที่จะหายใจต่อ แม้จะเป็นลมหายใจที่แผ่วเหลือเกิน
บางทีนี่อาจเป็นความเข้มแข็งในแบบที่ไม่มีใครเห็น ความเข้มแข็งของคนที่กำลังแตกสลาย แต่ยังเดินต่อเพื่อลูกคนเดียวที่ยังอยู่บนโลกใบนี้ และวันนี้…แค่ได้เขียนออกมา ก็ถือว่าเรา “รอดมาอีกวัน” แล้ว และนี่อาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราทำได้ในตอนนี้ แม่คิดถึงหนูมากเหลือเกิน”
