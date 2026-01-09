ข่าว

คลิป นักเลงขาสั้น ปะทะ เด็กช่าง ตอนจบเจอขาโหด ถึงกับไปไม่เป็น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 16:20 น.
72
คลิป เด็กช่าง เผชิญหน้ากับกลุ่มนักเรียนขาสั้นในซอยมหาวงศ์
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

นาทีระทึก!! ซอยมหาวงศ์ กลุ่มนักเรียนขาสั้นเปิดศึกหยั่งเชิงเด็กช่างกล ถืออาวุธรำกระบี่กระบองขวางถนนทำจราจรติดขัด ก่อนพีคหนักตอนจบเจอของจริง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ ท่านเปา ได้เผยแพร่ คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในซอยมหาวงศ์ เป็นภาพกลุ่มเด็กช่างกลกำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มนักเรียนขาสั้นท่ามกลางสายตาประชาชนที่สัญจรไปมา

คลิปวิดีโอความยาว 2.36 นาที เผยให้เห็นภาพทั้งสองกลุ่มตั้งแถวหน้ากระดานพร้อมอาวุธครบมือ โดยมีการขยับก้าว-ถอยไปมาเพื่อหยั่งเชิงคู่อริอยู่นานนับนาที จนส่งผลให้การจราจรในซอยติดขัดอย่างหนัก ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะค่อย ๆ ขยับหลบไปข้างทางใกล้กับบ้านหลังหนึ่ง จากนั้นได้มีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแทรกกลางวงเพื่อไล่ให้ทั้งสองกลุ่มสลายตัวไป

คลิป เด็กช่าง เปลี่ยนท่าทีเมื่อเจอเจ้าของคลิป
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เหตุการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง เมื่อหนึ่งในกลุ่มเด็กช่างเดินตรงเข้ามาหาเจ้าของคลิปด้วยท่าทีหาเรื่อง พร้อมสั่งให้ “ลบคลิปด้วยครับ” และถามต่อว่า “เป็นไรเนี่ยถ่ายทำไม”

เจ้าของคลิป เด็กช่าง ตอบโต้เด็กช่างที่เข้ามาหาเรื่อง
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

คลิปเต็ม

ภาพเหตุการณ์กลุ่มเด็กช่างถืออาวุธรำกระบี่ขวางถนน
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ทว่าเจ้าของคลิปกลับไม่เกรงกลัวและสวนกลับด้วยน้ำเสียงดุดันว่า “ทำไมอะ มีอะไรเปล่า มีอะไรกับกูเปล่า” ส่งผลให้เด็กช่างรายดังกล่าวเปลี่ยนท่าทีทันควัน โดยตอบกลับอ้อมแอ้มว่า “ไม่ก็คุยกันดี ๆ เฉย ๆ ครับพี่” ก่อนจะรีบเดินหนีไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนและออกจากพื้นที่ไปในที่สุด

