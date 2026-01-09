ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 13:42 น.
50

รังสิมันต์ โรม ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว เบน สมิธ กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา หลังจากที่สัปดาห์หน้า DSI เตรียมเรียกสอบ ธรรมนัส-นฤมล ในฐานะพยาน คดีสแกนม่านตา

จากกรณีที่ ดีเอสไอเตรียมเชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ เข้าให้ปากคำในฐานะพยาน เนื่องจากมีภาพปรากฏถ่ายรูปร่วมกับนายเบน สมิธ ในวันลงนาม MOU สแกนม่านตานั้น

ล่าสุดนาย รังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ โพสต์ข้อความถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า “ย้ำเตือนไว้ว่าเสียงของประชาชนที่ช่วยกันส่งเสียงเรื่องทุนสีเทา พอจะมีความคืบหน้า “บ้าง” แต่ น่าคิดว่าเมื่อไหร่จะมีการออกหมายจับ ”เบน สมิธ“ ที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ในการทำให้เกิดดีล MOU กับกระทรวง DE ภายใต้อดีตรัฐมนตรีประเสริฐ และอดีตปลัด DE จนนำไปสู่การสแกนม่านตาคนไทยนับล้าน (ความจริงแล้วตัวเลขที่สแกนสูงกว่า 1.2 ล้านตามข่าวเยอะ)

ทำไมผมต้องจี้เรื่องเบน สมิธ อยู่บ่อยๆ เพราะ นายเบน สมิธ จะเป็นข้อต่อสำคัญต่อการขยายผลไทยเทาอีกมาก เครือข่ายไทยเทาอาจจะตายยกรัง ถ้านายเบน สมิธ คายข้อมูลออกมาทั้งหมด”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

2 นาที ที่แล้ว
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

4 นาที ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม บันเทิง

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

4 นาที ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวในพระราชสำนัก

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ

44 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี

46 นาที ที่แล้ว
สรุปให้ &quot;ประท้วงอิหร่าน&quot; คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง ข่าว

สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569 ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกเผย &quot;เฉิน จื้อ&quot; ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ &quot;จะไม่จบใช่ไหม?&quot; บันเทิง

เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ “จะไม่จบใช่ไหม?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน เผย สิงโตที่ยึดในเขมร อาการป่วยรุนแรง เข้ารักษาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 13:42 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button