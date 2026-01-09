“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา
รังสิมันต์ โรม ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว เบน สมิธ กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา หลังจากที่สัปดาห์หน้า DSI เตรียมเรียกสอบ ธรรมนัส-นฤมล ในฐานะพยาน คดีสแกนม่านตา
จากกรณีที่ ดีเอสไอเตรียมเชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ เข้าให้ปากคำในฐานะพยาน เนื่องจากมีภาพปรากฏถ่ายรูปร่วมกับนายเบน สมิธ ในวันลงนาม MOU สแกนม่านตานั้น
ล่าสุดนาย รังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ โพสต์ข้อความถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า “ย้ำเตือนไว้ว่าเสียงของประชาชนที่ช่วยกันส่งเสียงเรื่องทุนสีเทา พอจะมีความคืบหน้า “บ้าง” แต่ น่าคิดว่าเมื่อไหร่จะมีการออกหมายจับ ”เบน สมิธ“ ที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ในการทำให้เกิดดีล MOU กับกระทรวง DE ภายใต้อดีตรัฐมนตรีประเสริฐ และอดีตปลัด DE จนนำไปสู่การสแกนม่านตาคนไทยนับล้าน (ความจริงแล้วตัวเลขที่สแกนสูงกว่า 1.2 ล้านตามข่าวเยอะ)
ทำไมผมต้องจี้เรื่องเบน สมิธ อยู่บ่อยๆ เพราะ นายเบน สมิธ จะเป็นข้อต่อสำคัญต่อการขยายผลไทยเทาอีกมาก เครือข่ายไทยเทาอาจจะตายยกรัง ถ้านายเบน สมิธ คายข้อมูลออกมาทั้งหมด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- DSI เตรียมเรียกสอบ “ธรรมนัส-นฤมล” สัปดาห์หน้า ให้ข้อมูลคดีสแกนม่านตา
- เปิดเนื้อหา “โรม” ร่ายยาวหา “ชูวิทย์” ยันจุดยืนมีส้มไม่มีเทา ไม่ขอเล่นการเมืองแบบเดิม
- “ประเสริฐ” ปัดไม่รู้จัก “เบน สมิธ” ส่วนตัว หลังโผล่ร่วมเฟรมเซ็น MOU สิงคโปร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: