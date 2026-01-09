ข่าวการเมือง

DSI เตรียมเรียกสอบ “ธรรมนัส-นฤมล” สัปดาห์หน้า ให้ข้อมูลคดีสแกนม่านตา

เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 08:03 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 08:03 น.
70

DSI เตรียมเรียกสอบ ธรรมนัส และ นฤมล สัปดาห์หน้า เพื่อให้ข้อมูลคดีสแกนม่านตา หลังทั้งสองเคยเป็นพยานลงนาม MOU โครงการดังกล่าว

จากกรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี จากประเทศสิงคโปร์ (Prime Opportunity Fund VCC Singapore) โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ตำแหน่งในขณะนั้น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายเบน สมิธ , ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ตำแหน่งในขณะนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ตำแหน่งในขณะนั้น ผู้แทนการค้าไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว

ส่งผลให้นายไชยชนก ได้ประสานขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับสำนักงาน ปปง. ช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 148/2568 เพื่อตรวจสอบกรณีธุรกิจสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี ภายใต้โครงการ Worldcoin ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าค้น 5 เป้าหมาย โดยมีจุดสำคัญคือ บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ย่านบางกะปิ พบอุปกรณ์ทรงกลม 4 ลูก คือเครื่องสแกนม่านตา พร้อมกับตรวจยึดเอกสารและข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่ง โดยเป็นการสืบสวนขยายผลธุรกิจสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี พบว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้นำเข้าเครื่องสแกนม่านตา ซึ่งดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้ว

ซึ่งข้อมูลการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอ พบว่า ตั้งแต่ปี 2567 มีการติดตั้งเครื่องและได้ชักชวนคนไทยสแกนม่านตาแล้วกว่า 1.2 ล้านคน เพื่อแลกเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี

ส่วนข้อสังเกตที่โยงไปถึงปมการลงนาม MOU โครงการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลและการเงิน หรือ TIDC ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ ที่มีการลงนามเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2567 จะเป็นที่มาของการตั้งบริษัทเพื่อนำเข้าเครื่องสแกนม่านตาเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่เบื้องต้นรองอธิบดีดีเอสไอ ระบุว่า พบหลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวข้องถึงนายเบน สมิธ

โดยในสัปดาห์หน้า ดีเอสไอเตรียมเชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ เข้าให้ปากคำในฐานะพยาน เนื่องจากมีภาพปรากฏถ่ายรูปร่วมกับนายเบน สมิธ ในวันลงนาม MOU ด้วย

ทั้งนี้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ ยังขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เคยไปสแกนม่านตาดังกล่าวเข้ามาให้ข้อมูลกับดีเอสไอเพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวน ซึ่งขณะนี้มีมาบ้างแล้วแต่เป็นเพียงส่วนน้อย อาจเป็นเพราะด้วยนิสัยคนไทย ยังไม่ได้รับผลกระทบ

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

