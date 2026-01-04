เปิดเนื้อหา “โรม” ร่ายยาวหา “ชูวิทย์” ยันจุดยืนมีส้มไม่มีเทา ไม่ขอเล่นการเมืองแบบเดิม
รังสิมันต์ โรม ขอบคุณรุ่นพี่กัลยาณมิตรที่ห่วงใย แต่ขอทางใครทางมัน ยันภารกิจกวาดล้างทุนเทาเป็นวาระชาติที่ยอมถอยไม่ได้ ชี้ถูกใช้เรื่อง 112 และด้อยค่าทหารเป็นเครื่องมือทำลายพรรคเพราะคนเก่ากลัวยุคสมัยใหม่
กลายเป็นบทสนทนาทางการเมืองที่น่าจับตามองไม่น้อย เมื่อล่าสุด รังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เนื้อหาร่ายยาวถึงเจ้าพ่อโปรเจกต์แฉอย่าง ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองรุ่นใหญ่วัย 64 ปี เพื่อชี้แจงจุดยืนและตอบรับความหวังดีในฐานะพี่น้องที่รู้จักกันมานาน แต่ในมิติทางการเมืองนั้นตัวแทนพรรคส้มขอยืนหยัดในเส้นทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
รังสิมันต์ โรม วัย 33 ปี เริ่มต้นด้วยการขอบคุณนายชูวิทย์ที่สื่อสารด้วยความเป็นกัลยาณมิตร แต่ยืนยันชัดเจนว่า ไม่สามารถเห็นด้วยกับข้อเสนอทางการเมืองของรุ่นพี่ได้ โดยเฉพาะประเด็นการจัดระเบียบพรรคที่ถูกมองว่าเป็นการผลักไสคนเห็นต่าง
โรมโต้กลับว่า สิ่งที่ทำคือการ “ผลักไสคนสีเทา” ออกจากการเมืองไทย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่พรรคการเมืองต้องจัดการให้เด็ดขาด โดยเฉพาะพรรคที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะทุนเทามีอำนาจเงินมหาศาลและกำลังแทรกซึมเข้าสู่ระบบการเมืองอย่างน่ากังวล
ในส่วนที่ชูวิทย์มองว่าพรรคประชาชนยัง “อ่อนพรรษา” และตามไม่ทันเกมการเมืองเขี้ยวลากดินนั้น โรมแจงชัดว่า ตนอยู่ในสนามการเมืองมาไม่น้อยกว่า 6-7 ปี ผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งการถูกทรยศหักหลังและการตระบัตสัตย์มานับครั้งไม่ถ้วน
“พวกเราไม่ได้โง่ เพียงแต่เราไม่ต้องการทำการเมืองแบบเดียวกับคนเหล่านั้น”
โรมเน้นย้ำว่าการเลือกยืนหยัดในความตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพราะไม่รู้เท่าทันโลก แต่เพราะต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่เป็นทางรอดเดียวของการเมืองไทย แม้นายชูวิทย์จะเคยเจ็บปวดจากการเมืองมาเยอะจนไม่เชื่อในอุดมคติ แต่โรมเชื่อว่านี่คือยุคสมัยที่ต้องสร้างขึ้นใหม่
ประเด็นสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้คือการมองว่า พรรคประชาชนกำลังถูกรุมกินโต๊ะด้วยเครื่องมือเดิมๆ อย่างการหยิบยกเรื่อง มาตรา 112 และการกล่าวหาว่าด้อยค่ากองทัพมาเป็นอาวุธในการทำลายล้าง เนื่องจากกลุ่มอำนาจเก่ากำลังหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ ยุคที่นักการเมืองทุจริตและข้าราชการกังฉินต้องชดใช้กรรม และยุคที่ทุนเทาต้องถูกยึดทรัพย์คืนแผ่นดิน
การออกมาสื่อสารครั้งนี้ของรังสิมันต์ โรม ไม่ใช่เพียงการตอบโต้ชูวิทย์ แต่เป็นการประกาศกร้าวถึงกลุ่มอำนาจทุกสีว่า พรรคประชาชนพร้อมจะเดินชนกับ “โลกสีเทา” แม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม โดยทิ้งท้ายด้วยความเคารพถึงชูวิทย์ว่า ให้ช่วยวิจารณ์และเขียนถึงบ่อยๆ เพราะยังคงติดตามอ่านอยู่เสมอ.
“การที่เรายืนหยัดว่า “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่เพราะเราถือตัวว่าดีกว่าใคร แต่เป็นเพราะเรามองเห็นชัดเจนว่า ทุนเทากำลังเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างอันตราย ซึ่งพี่ชูวิทย์ในฐานะผู้ที่เคยทำเรื่องจีนเทามาก่อน ย่อมทราบดีว่าเงินเหล่านี้มีขนาดมหาศาลเพียงใด และนักการเมืองเข้าไปพัวพันกันอย่างไร ดังนั้น สำหรับผมที่ทำงานด้านการปราบปรามทุนสีเทามาโดยตลอด ภารกิจนี้จึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นภารกิจเพื่อประเทศชาติ ที่เราไม่อาจปล่อยให้ทุนสีเทาเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยได้อีกต่อไป” (ดูโพสต์ฉบับเต็ม).
