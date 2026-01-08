ข่าวในพระราชสำนัก
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศาลหลักเมือง และเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม ปีพุทธศักราช 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2569
ในการนี้ เสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง และ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
