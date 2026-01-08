ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 15:10 น.
61
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันคล้ายวันประสูติ
HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official Page

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศาลหลักเมือง และเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม ปีพุทธศักราช 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2569

ในการนี้ เสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง และ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันประสูติ
HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official Page
ในวันที่ 7 มกราคม 2569 เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลที่ศาลหลักเมือง
HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official Page
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสพิเศษนี้
HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official Page
การบำเพ็ญพระกุศลของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สะท้อนถึงพระเมตตาและความตั้งใจในการทำบุญ
HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official Page
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official Page
ในวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงทำกิจกรรมเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา
HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official Page
การเสด็จฯ ของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วม
HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official Page

