คลิปสุดปีติ พระองค์หญิง ทรงเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารกล้าชายแดน ณ โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังแหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า ทรงบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ร่วมกับพระสหาย, ข้าราชบริพาร, กำลังพล จาก พล.ม.2, หน่วยม้าทรงประจำพระองค์, และ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และทหารแนวหน้า และตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี และสระแก้ว
ทรงบรรจุถุงพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง พระราชทานทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนาม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมอบแก่แม่ทัพ เพื่อเชิญไปมอบให้กับกำลังพลที่ประจำการตามแนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
สำหรับถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย สิ่งของจำเป็น อาทิ อาหารแห้ง น้ำดื่ม ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ เสื้อยืด ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ทิชชูเปียก อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ทำแผล ยาดม ผงโรยเท้า รวมถึงแจกันดอกไม้ และตะกร้าพระราชทาน สำหรับทรงเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้จะทรงเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่มาพักอาศัยในศูนย์พักพิง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบัน
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยภาพความปลื้มปิติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงมอบสิ่งพระราชทานและเยี่ยมทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
