กกต. เทียบให้ “ข้อดี-ข้อเสีย” ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน
กกต. ส่งคู่มือประชามติถึงบ้าน แจงยิบ “ข้อดี-ข้อเสีย” ร่างรัฐธรรมนูญใหม่
เผยออกมาแล้ว สมุดคู่มือข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ” ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดส่งไปยังบ้านพักของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศ หนึ่งในเนื้อที่สังคมกำลังถกกันคือ เปรียบเทียบ “ข้อดี-ข้อเสีย” ของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้อย่างชัดเจน จนเกิดการตั้งคำถามว่าเนื้อหาในส่วน “ข้อเสีย” นั้นเข้าข่ายการชี้นำความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่
ด้านข้อดี กกต. ระบุเหตุผลสนับสนุนไว้ 2 ประการ ได้แก่
-
ส่งเสริมประชาธิปไตย การจัดทำฉบับใหม่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่จัดทำขึ้นในขณะที่ประเทศไม่ได้ปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และมีรัฐสภาจากการแต่งตั้ง ทำให้บทบัญญัติบางส่วนไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
-
เนื้อหาสมบูรณ์ เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 มีปัญหาในการบังคับใช้หลายประการ การยกร่างใหม่ทั้งฉบับจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมและสอดคล้องกันทั้งฉบับ ดีกว่าการแก้ไขทีละมาตรา
ด้านข้อเสีย เอกสารได้ระบุข้อกังวล 2 ประการ ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลมีเดีย คือ
-
เสี่ยงขัดแย้ง การร่างใหม่ทั้งฉบับอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในวงกว้าง ต่างจากการแก้ไขรายมาตราที่จำกัดขอบเขตข้อโต้แย้งให้อยู่ในวงแคบและหาข้อสรุปได้ง่ายกว่า
-
เปลืองงบ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจทำให้ “สิ้นเปลืองงบประมาณ” ในการจัดการออกเสียงประชามติ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องความเป็นกลาง ทาง กกต. ได้ระบุแหล่งอ้างอิงท้ายบทความว่า ข้อมูลชุดนี้เป็นการสรุปเหตุผลมาจาก “ผู้เสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม และคำอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา” เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเท่านั้น ไม่ใช่ความเห็นของ กกต. โดยตรง
