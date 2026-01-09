ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู
รู้จัก น.ส.ปัทมา หรือ มาดามปัท หญิงวัย 39 ปี ผู้กว้างขวางในธุรกิจแชร์และหวยใต้ดิน
จากกรณีเหตุคนร้ายประกบยิง น.ส.ปัทมา มณีสุวรรณ หรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันในชื่อ “มาดามปัท” จนเสียชีวิต กลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในจังหวัดพัทลุง ซึ่งตัวตนและภูมิหลังของเธอมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ครับ
มาดามปัท คือใคร?
น.ส.ปัทมา เป็นชาวจังหวัดพัทลุง อายุ 39 ปี ชื่อเรียก มาดามปัท ไม่ได้มาจากฐานะทางสังคมระดับประเทศ แต่เป็นชื่อที่คนในพื้นที่เรียกติดปาก เนื่องจากในอดีตเธอเป็นผู้มีชื่อเสียงจากการ ขายหวย และเป็น เจ้ามือตั้งวงแชร์แบบขั้นบันได หลายวง ทำให้มีลูกแชร์และผู้รู้จักเป็นจำนวนมากในพื้นที่อำเภอป่าบอน
ราวปี 2567 ธุรกิจแชร์ของเธอประสบปัญหา แชร์ล่ม ส่งผลให้เกิดหนี้สินจำนวนมหาศาลและถูกเจ้าหนี้ตามทวงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลระบุว่าเธอพยายามรับผิดชอบด้วยการนำทรัพย์สินส่วนตัว เช่น รถกระบะ และวัวพื้นเมือง ไปชดใช้หนี้บางส่วนแล้ว
หลังจากธุรกิจเดิมล่มสลาย เธอได้ผันตัวมาเป็น ลูกจ้างเขียงหมู ในตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ขรี เพื่อทำงานรับจ้างและทยอยหาเงินชดใช้หนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่จนกระทั่งมาเกิดเหตุสลด
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่อง ความขัดแย้งเรื่องหนี้สิน เป็นหลัก โดยเฉพาะหนี้จากวงแชร์และหวยใต้ดินที่ยังเคลียร์ไม่จบ ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าหนี้บางรายจนนำไปสู่การลอบสังหาร อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวอื่น ๆ ทิ้ง และกำลังเร่งสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
