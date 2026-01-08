ข่าว
ประวัติ “ณัฐยา บุญภักดี” อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน
ประวัติ “ณัฐยา บุญภักดี” อดีต ผอ.สำนักเด็ก สสส. และผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม สู่ทีมบริหารพรรคประชาชน รับภารกิจขับเคลื่อนนโยบายเด็ก เยาวชน และครอบครัว
พรรคประชาชน เดินหน้าเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ ในรายการ The Professionals EP.4 โดยได้ดึงตัว น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 เข้ามาร่วมเสริมทัพ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนมาอย่างยาวนาน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท: การวิจัยประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
- 2561-2568: ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- 2557-2560: เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานเยาวชน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA: United Nations Population Fund)
- 2544-2556: ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.)
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้หญิง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน
- ประวัติ พิศาล มาณวพัฒน์ ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ พรรคประชาชน ดีกรี อดีตเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐ
- ประวัติ “อนุชาติ พวงสำลี” ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ
16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”
25 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
หล่อทั้งกายใจ! โดม ปกรณ์ ลัม จัดเต็ม ของเล่น-ขนม เลี้ยงวันเด็กน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์
39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
รมว.ยุติธรรม แง้มมี สส. 10 ราย เอี่ยวพนันออนไลน์ เตรียมเปิดปฎิบัติการจับกุม
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“ปรินซ์แบงก์” ถูกแบงก์ชาติกัมพูชา สั่งระงับกิจการทันที ห้ามรับฝาก-ปล่อยกู้เพิ่ม
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ดูบอลสด ไทย พบ ออสเตรเลีย ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 8 ม.ค. 69
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สุดเศร้า! หลานสาว เสียชีวิต จากแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เพจดังเตือน ภัยเงียบไม่มีสีไม่มีกลิ่น
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ปักหมุด 6 สวนสัตว์ทั่วไทย เที่ยวฟรีวันเด็ก 10-11 ม.ค. 2569 สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า
3 ชั่วโมง ที่แล้ว