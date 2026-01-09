จับตาวันนี้! ศาลตัดสินคดี “บิ๊กโจ๊ก” จะได้กลับมาเป็นตำรวจหรือไม่?
ศาลตัดสินวันนี้คดี บิ๊กโจ๊ก จะได้กลับมาเป็นตำรวจหรือไม่ หลังจากที่บิ๊กโจ๊ก ยื่นฟ้อง ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันนี้ (9 ม.ค. 69) ถือเป็นอีกวันสำคัญของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. หรือ บิ๊กโจ๊ก หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษานัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 9 ม.ค. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.), นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-3 กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน
โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ยื่นฟ้องว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ ผบ.ตร. มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2567 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567 ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
สืบเนื่องจากกรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ BNKMASTER จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับ ในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน จึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.พ.ค.ตร. แต่ ก.พ.ค.ตร. มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์
ขณะที่ ทนายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายของบิ๊กโจ๊ก ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมโชว์วันเวลาที่หน้าจอระบุวันพฤหัสบดีที่ 8 ม.ค. 69 เวลา 13.55 น. เพื่อสยบข่าวลือบิ๊กโจ๊ก หลบหนีคดีออกนอกประเทศ
