ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลตัดสินคดี “บิ๊กโจ๊ก” จะได้กลับมาเป็นตำรวจหรือไม่?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 10:05 น.
103

ศาลตัดสินวันนี้คดี บิ๊กโจ๊ก จะได้กลับมาเป็นตำรวจหรือไม่ หลังจากที่บิ๊กโจ๊ก ยื่นฟ้อง ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ (9 ม.ค. 69) ถือเป็นอีกวันสำคัญของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. หรือ บิ๊กโจ๊ก หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษานัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 9 ม.ค. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.), นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-3 กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน

โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ยื่นฟ้องว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ ผบ.ตร. มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2567 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567 ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน

สืบเนื่องจากกรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ BNKMASTER จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับ ในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน จึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.พ.ค.ตร. แต่ ก.พ.ค.ตร. มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์

ขณะที่ ทนายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายของบิ๊กโจ๊ก ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมโชว์วันเวลาที่หน้าจอระบุวันพฤหัสบดีที่ 8 ม.ค. 69 เวลา 13.55 น. เพื่อสยบข่าวลือบิ๊กโจ๊ก หลบหนีคดีออกนอกประเทศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

1 นาที ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

18 นาที ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

30 นาที ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

31 นาที ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

36 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

50 นาที ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

56 นาที ที่แล้ว
สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู ข่าว

สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง ตําราพรหมชาติ 2568 ตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ ดูดวง

ตําราพรหมชาติ 2569 ดูดวงตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนพบปัญหาเงินสะสมในประกันสังคมหายไปหลายพันบาท เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! “ประกันสังคม” เปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย ยอดว่างงานไม่เข้า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ยอมรับเสียใจ พูดไม่เคลียร์ปม “ทหารมีไว้ทำไม” ยืนยันเคารพทหารในสนามรบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง รีวิว บังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้สู้ไทย ข่าว

กัน จอมพลัง บุกบังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้หลบภัย ชมความทะเยอทะยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลตัดสินคดี “บิ๊กโจ๊ก” จะได้กลับมาเป็นตำรวจหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วาสนา นาน่วม&quot; เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผน PR พรรคการเมือง ข่าวการเมือง

“วาสนา นาน่วม” เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผนพีอาร์ พรรคการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยันไม่เคยเอาผิด จนท.ทำความสะอาด ปม “ไอซ์” ลงเรือร่วมเก็บกระทง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วันเด็ก 2569 เด็กเกิดน้อยสุดในรอบ 75 ปี ใครจะดูแลใครในอีก 10 ปี?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ข่าว

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบคนดัง พ่อยูทูบเบอร์ดัง ศึกเมียหลวง vs เมียใหม่ หนังคนละม้วน แฉยับทำร้าย-ติดโรค-คบซ้อน อีกฝั่งงัดไทม์ไลน์สู้ บันเทิง

สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบ พ่อยูทูบเบอร์ดัง เมียหลวง แฉยับทำร้าย-ติดโรค เมียใหม่โต้ หนังคนละม้วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพนาทีส่งตัว “เฉิน จื้อ” เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กลับจีน หลังถูกจับที่เขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ถึงประชาชน ปมแก้รัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

อ่านดี ๆ จ๋าย ไททศมิตร ฝากถึงพรรคส้ม แก้ทำไมรัฐธรรมนูญ อ่านจบร้องอ๋อ คนไลก์เป็นแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ ข่าว

อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 10:05 น.
103
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี?

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button