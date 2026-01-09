“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง
โดนัลด์ ทรัมป์ ออกโรงเตือน อิหร่าน ว่าทางสหรัฐฯ พร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง หลังจากที่อิหร่านเจอการชุมนุมประท้วงจากปัญหาเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม สำนักข่าว อนาดูโลอจานซี่ นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งสารถึงประเทศอิหร่าน ว่าทางการสหรัฐฯ พร้อมโจมตีอย่างรุนแรง หากผู้ชุมนุมถูกสังหาร
โดยนายทรัมป์กล่าวว่า “หากทางการอิหร่านเริ่มฆ่าประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาชอบทำเมื่อเกิดจลาจล หากทางการอิหร่านทำแบบนั้น พวกเราจะโจมตีอย่างรุนแรง มีคนบอกพวกเขาหลายครั้งแล้ว และตอนนี้ผมก็คุยกับเขาอยู่ แต่หากพวกเขาทำร้ายประชาชน พวกเขาต้องชดใช้”
ทั้งนี้การชุมนุมในอิหร่านนั้นตรึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลสืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 12 และการชุมนุมกระจายไปทั่ว 100 จุด
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวสิทธิมนุษยชน รายงานว่า มีผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่างน้อย 34 ศพ ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 5 ศพ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต 8 นาย นอกจากนี้ยังมีผู้ประท้วงอีก 2,270 คนถูกจับกุม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”
- “ทรัมป์” เกรี้ยวกราดฟาด “NATO” อวดหยุดสงครามได้แล้ว 8 ที่ ควรได้โนเบล
- ทำเนียบขาว ฮึ่ม “ทรัมป์” หารือแนวทางครอบครอง “กรีนแลนด์” รวมถึงใช้กำลังทหาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: