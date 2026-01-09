“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร
“โดนัลด์ ทรัมป์” เผย สหรัฐฯ จ่อคุม “เวเนซุเอลา” ยาวไร้กำหนด หวังกอบโกยน้ำมันสร้างกำไรมหาศาล พร้อมจับมือคนสนิท “มาดูโร” บริหารประเทศ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ โดยระบุว่า สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะต้องเข้ากำกับดูแลและบริหารจัดการประเทศเวเนซุเอลาต่อไปอีกยาวนานหลายปี โดยไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนว่าจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี แต่ทรัมป์ย้ำว่าน่าจะนานกว่านั้นมาก เพื่อสูบน้ำมันจากแหล่งสำรองมหาศาลของประเทศนี้ นำมาสร้างกำไรและทำให้ราคาน้ำมันลดลง พร้อมทั้งจะนำเงินส่วนหนึ่งกลับไปฟื้นฟูเวเนซุเอลาในรูปแบบที่ทรัมป์มองว่าจำเป็น
ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบัน ภายใต้การนำของนางเดลซี โรดริเกซ อดีตรองประธานาธิบดีและคนสนิทของนายนีโกลัส มาดูโร แทนที่จะสนับสนุนนางมาเรีย โครินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านที่ชนะการเลือกตั้งและเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยทรัมป์ให้เหตุผลว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมอบทุกสิ่งที่เราเห็นว่าจำเป็นให้กับเรา ต่างจากในอดีตที่เคยยึดกิจการน้ำมันไปจากสหรัฐฯ
ทรัมป์แสดงความภาคภูมิใจในความสำเร็จของปฏิบัติการบุกยึดค่ายที่มั่นในกรุงการากัส จนนำไปสู่การจับกุมนายนีโกลัส มาดูโร และภรรยา โดยเปรียบเทียบว่าตนเองทำสำเร็จ ต่างจากความล้มเหลวในอดีตสมัยประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ ที่ช่วยตัวประกันในอิหร่านไม่สำเร็จ หรือการถอนทหารจากอัฟกานิสถานของโจ ไบเดน
ระหว่างการสัมภาษณ์ ทรัมป์ได้พักการสนทนาเพื่อรับสายจากประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร ของโคลอมเบีย ที่โทรมาอธิบายสถานการณ์ยาเสพติดและแหล่งผลิตโคเคน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดทางทหารลงได้ โดยทรัมป์เชื่อว่าการโค่นล้มระบอบมาดูโรทำให้ผู้นำชาติอื่นๆ ในภูมิภาคเกิดความหวาดกลัวและยอมศิโรราบ
นอกจากนี้ สหรัฐฯ เตรียมแผนเข้าควบคุมการขายน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไม่มีกำหนด โดยคาดว่าจะได้รับน้ำมันดิบหนักจำนวน 30 ถึง 50 ล้านบาร์เรล แต่ทรัมป์ยอมรับว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันที่ถูกละเลยมานานได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเชิงลึกเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งทหารราบเข้าไปในพื้นที่ หรือประเด็นที่ว่าหากเวเนซุเอลาไม่ยอมขับไล่บุคลากรรัสเซียและจีนออกไปตามข้อเรียกร้อง สหรัฐฯ จะดำเนินการอย่างไร โดยตอบเพียงสั้นๆ ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน และยังไม่มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆ เกี่ยวกับกำหนดการเลือกตั้งใหม่ในเวเนซุเอลา แต่ทิ้งท้ายว่าตนอยากจะเดินทางไปเยือนเวเนซุเอลาในอนาคตเมื่อสถานการณ์ปลอดภัย
ที่มา: The New York Times
