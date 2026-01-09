ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:34 น.
79
"ทรัมป์" ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

“โดนัลด์ ทรัมป์” เผย สหรัฐฯ จ่อคุม “เวเนซุเอลา” ยาวไร้กำหนด หวังกอบโกยน้ำมันสร้างกำไรมหาศาล พร้อมจับมือคนสนิท “มาดูโร” บริหารประเทศ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ โดยระบุว่า สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะต้องเข้ากำกับดูแลและบริหารจัดการประเทศเวเนซุเอลาต่อไปอีกยาวนานหลายปี โดยไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนว่าจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี แต่ทรัมป์ย้ำว่าน่าจะนานกว่านั้นมาก เพื่อสูบน้ำมันจากแหล่งสำรองมหาศาลของประเทศนี้ นำมาสร้างกำไรและทำให้ราคาน้ำมันลดลง พร้อมทั้งจะนำเงินส่วนหนึ่งกลับไปฟื้นฟูเวเนซุเอลาในรูปแบบที่ทรัมป์มองว่าจำเป็น

ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบัน ภายใต้การนำของนางเดลซี โรดริเกซ อดีตรองประธานาธิบดีและคนสนิทของนายนีโกลัส มาดูโร แทนที่จะสนับสนุนนางมาเรีย โครินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านที่ชนะการเลือกตั้งและเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยทรัมป์ให้เหตุผลว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมอบทุกสิ่งที่เราเห็นว่าจำเป็นให้กับเรา ต่างจากในอดีตที่เคยยึดกิจการน้ำมันไปจากสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงท่าทางขณะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวระหว่างอยู่บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2026 ระหว่างเดินทางกลับไปยังฐานทัพร่วมแอนดรูว์ส รัฐแมริแลนด์ (ภาพถ่ายโดย AP/Alex Brandon)

ทรัมป์แสดงความภาคภูมิใจในความสำเร็จของปฏิบัติการบุกยึดค่ายที่มั่นในกรุงการากัส จนนำไปสู่การจับกุมนายนีโกลัส มาดูโร และภรรยา โดยเปรียบเทียบว่าตนเองทำสำเร็จ ต่างจากความล้มเหลวในอดีตสมัยประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ ที่ช่วยตัวประกันในอิหร่านไม่สำเร็จ หรือการถอนทหารจากอัฟกานิสถานของโจ ไบเดน

ระหว่างการสัมภาษณ์ ทรัมป์ได้พักการสนทนาเพื่อรับสายจากประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร ของโคลอมเบีย ที่โทรมาอธิบายสถานการณ์ยาเสพติดและแหล่งผลิตโคเคน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดทางทหารลงได้ โดยทรัมป์เชื่อว่าการโค่นล้มระบอบมาดูโรทำให้ผู้นำชาติอื่นๆ ในภูมิภาคเกิดความหวาดกลัวและยอมศิโรราบ

นอกจากนี้ สหรัฐฯ เตรียมแผนเข้าควบคุมการขายน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไม่มีกำหนด โดยคาดว่าจะได้รับน้ำมันดิบหนักจำนวน 30 ถึง 50 ล้านบาร์เรล แต่ทรัมป์ยอมรับว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันที่ถูกละเลยมานานได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเชิงลึกเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งทหารราบเข้าไปในพื้นที่ หรือประเด็นที่ว่าหากเวเนซุเอลาไม่ยอมขับไล่บุคลากรรัสเซียและจีนออกไปตามข้อเรียกร้อง สหรัฐฯ จะดำเนินการอย่างไร โดยตอบเพียงสั้นๆ ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน และยังไม่มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆ เกี่ยวกับกำหนดการเลือกตั้งใหม่ในเวเนซุเอลา แต่ทิ้งท้ายว่าตนอยากจะเดินทางไปเยือนเวเนซุเอลาในอนาคตเมื่อสถานการณ์ปลอดภัย

ที่มา: The New York Times

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

4 นาที ที่แล้ว
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

5 นาที ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม บันเทิง

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

6 นาที ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวในพระราชสำนัก

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ

45 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี

47 นาที ที่แล้ว
สรุปให้ &quot;ประท้วงอิหร่าน&quot; คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง ข่าว

สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569 ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกเผย &quot;เฉิน จื้อ&quot; ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ &quot;จะไม่จบใช่ไหม?&quot; บันเทิง

เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ “จะไม่จบใช่ไหม?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน เผย สิงโตที่ยึดในเขมร อาการป่วยรุนแรง เข้ารักษาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:34 น.
79
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button