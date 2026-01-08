“ทรัมป์” เกรี้ยวกราดฟาด “NATO” อวดหยุดสงครามได้แล้ว 8 ที่ ควรได้โนเบล
โดนัลด์ ทรัมป์ เกรี้ยวกราดฟาด NATO อวดหยุดสงครามได้แล้ว 8 ที่ ควรได้โนเบล ถามต่อถ้าสหรัฐฯต้องการความช่วยเหลือจาก NATO จะช่วยไหม
เมื่อวันที่ 8 มกราคม สำนักข่าว โพลิติโก้ รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ลงใน ทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง เกี่ยวกับสถานการณ์เกาะกรีนแลนด์ และได้ขู่ว่าเขาพร้อมจะใช้กำลังทหารในการเข้ายึดครอง ท่ามกลางเสียงค้านจากเดนมาร์ก และกลุ่มชาติยุโรปนั้น
โดยนายทรัมป์ กล่าวว่า “ขอให้จำเอาไว้ สำหรับบรรดาผู้ที่ชื่นชอบ NATO ทั้งหลาย ก่อนที่ผมจะเข้ามา ประเทศเหล่านั้นใช้งบกลาโหมกันเพียง 2% ของ GDP และส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายตามภาระที่ควรจะเป็น สหรัฐอเมริกากลับเป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายให้พวกเขาอย่างไม่สมเหตุสมผล แต่เมื่อผมเข้ามา ผมได้พูดคุยกับพวกเขาอย่างให้เกียรติ และผมทำให้พวกเขาเพิ่มงบเป็น 5% ของ GDP และจ่ายจริง จ่ายทันที ทุกคนบอกว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ แต่ผมทำได้ เพราะเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาทั้งหมดคือเพื่อนของผม
หากไม่มีการมีส่วนร่วมของผม รัสเซียคงจะครอบครองยูเครนทั้งหมดไปแล้ว ขอให้จำไว้ด้วยว่าผมได้ยุติสงครามมาแล้วถึง 8 สมรภูมิด้วยตัวผมเอง และแม้ว่านอร์เวย์ ซึ่งเป็นสมาชิก NATO จะเลือกอย่างผิดพลาดที่จะไม่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับผม แต่สิ่งนั้นไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือผมได้ช่วยชีวิตผู้คนนับล้านไว้ได้
รัสเซียและจีนไม่มีความเกรงกลัว NATO เลยหากไม่มีสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วย และผมเองก็สงสัยอย่างยิ่งว่า หากวันหนึ่งสหรัฐอเมริกาต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ NATO จะยืนหยัดเคียงข้างเราหรือไม่ ทุกคนโชคดีอย่างมากที่ผมได้ฟื้นฟูกองทัพของเราอย่างแข็งแกร่งในสมัยแรก และผมยังคงทำเช่นนั้นต่อไป
สหรัฐอเมริกาจะยืนหยัดอยู่เคียงข้าง NATO เสมอ แม้ในกรณีที่พวกเขาอาจไม่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างเรา ประเทศเดียวที่จีนและรัสเซียเกรงกลัวและให้ความเคารพคือสหรัฐอเมริกาที่ผมได้สร้างขึ้นมาใหม่ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง”
