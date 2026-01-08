ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”
ชาวกรีนแลนด์แสดงความโกรธเกรี้ยว หลังรัฐบาลสหรัฐฯของ โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการซื้อดินแดนแห่งนี้จากเดนมาร์ก แถมบอกว่าพร้อมใช้กำลังทหารหากจำเป็น
กระแสความตึงเครียดปกคลุมไปทั่วเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง กรีนแลนด์ เมื่อทำเนียบขาวออกมาเปิดเผยว่ากำลังหารืออย่างจริงจังเกี่ยวกับการขอซื้อดินแดนนี้จากเดนมาร์ก ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคนในพื้นที่อย่างมาก ความกังวลของชาวกรีนแลนด์เพิ่มสูงขึ้นหลังจากสหรัฐฯ ดำเนินการทางทหารเข้าควบคุมตัวประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลาถึงในบ้านพัก
เมีย เชมนิตซ์ เจ้าของธุรกิจในเมืองหลวงนุก (Nuuk) กล่าวอย่างเด็ดขาดว่า “คนกรีนแลนด์ไม่อยากเป็นอเมริกัน เราไม่ได้มีไว้ขาย” ความกลัวเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อคนใกล้ชิดในทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่า “กรีนแลนด์คือเป้าหมายถัดไป” ทำให้หลายครอบครัวเริ่มเตรียมแผนอพยพไปต่างประเทศหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
แม้กรีนแลนด์จะมีประชากรเพียง 56,000 คน แต่มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจมหาศาล โดยกรีนแลนด์ตั้งอยู่ระหว่างอเมริกาเหนือและอาร์กติก เหมาะสำหรับระบบเตือนภัยข้ามทวีป ซึ่งสหรัฐฯ มีฐานทัพอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และเมื่อน้ำแข็งละลายจากภาวะโลกร้อน ทำให้การเข้าถึงแร่ธาตุหายาก (Rare Earth) และทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินทำได้ง่ายขึ้น
ด้านผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากสหรัฐฯ ใช้กำลังยึดกรีนแลนด์จริง จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มนาโต (Nato) และพันธมิตรยุโรปทันที
อาจา เชมนิตซ์ สมาชิกสภาเดนมาร์กตัวแทนจากกรีนแลนด์ ระบุว่านี่คือ “คำขู่ที่น่ารังเกียจ” และเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างยิ่ง ขณะที่ชาวประมงพื้นเมืองมองว่าปัญหาที่เร่งด่วนกว่าคือภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งละลายจนทำมาหากินลำบาก ไม่ใช่การเปลี่ยนผู้ปกครองจากเดนมาร์กเป็นสหรัฐฯ
ปัจจุบัน ผลสำรวจระบุว่าชาวกรีนแลนด์ส่วนใหญ่ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชจากเดนมาร์กในอนาคต แต่ไม่ต้องการถูกซื้อโดยสหรัฐฯ โดยพวกเขาย้ำจุดยืนเดิมว่า “เราไม่ได้มีไว้ขาย แต่เรายินดีเปิดรับการทำธุรกิจร่วมกัน” เพื่อคงไว้ซึ่งอธิปไตยและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
