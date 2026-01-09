เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

ใครรายได้ไม่ถึง 3,000 บาท รัฐเติมให้ครบ คือคำสัญญาใหม่จากเวทีปราศรัยใหญ่ พรรคเพื่อไทย เลือกตั้ง 2569 ประกาศลั่นกลางลานคนเมือง
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น. ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีประกาศวิสัยทัศน์ “คนไทยไร้จน” ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวทีปราศรัยใหญ่ครั้งแรก ท่ามกลางประชาชนมาร่วมฟังอย่างล้นหลาม
ย้ำจุดยืนว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน พร้อมสานต่อความสำเร็จจากอดีตตั้งแต่ยุคไทยรักไทย ทั้งกองทุนหมู่บ้าน สู่กองทุน SML และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่จะยกระดับสู่ ‘30 บาท AI’ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนรักษาได้ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฮไลต์สำคัญคือการประกาศนโยบายแก้จนแบบมุ่งเป้า ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 3.4 ล้านคนรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน 3,000 บาท/เดือน บางคนมีรายได้ไม่ถึง 100 บาทต่อวัน หากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล จะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยคัดกรองฐานข้อมูล เพื่อ “เติมเงิน” ส่วนต่างให้ประชาชนกลุ่มนี้มีรายได้ครบ 3,000 บาทต่อเดือนทันที เพื่อช่วยพยุงครอบครัวและสร้างโอกาสตั้งตัว
นอกจากนี้ ได้ปิดตัวนโยบายใหม่ “สินเชื่อเพื่อทำธุรกิจในต่างแดน” สนับสนุนคนไทยที่ไปเติบโตในต่างประเทศ ให้เป็นหน้าต่างขายสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ไม่ปล่อยให้ต้องดิ้นรนเพียงลำพัง
รวมถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบยกเครื่อง ภายใต้แนวคิด “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ทั้งการแก้หนี้ทั้งระบบ กดค่าไฟให้เหลือ 3.70 บาท และส่งเสริมสินค้าเมดอินไทยแลนด์
ศ.ดร.ยศชนัน ยังเน้นย้ำเรื่องการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ โดยผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และอุตสาหกรรม Wellness เปลี่ยนเกษตรให้เป็นยา สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมใช้เทคโนโลยี AI for all เข้ามาช่วยตำรวจดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และประกาศชนกับปัญหายาเสพติด คอร์รัปชัน และทุนสีเทา ให้หมดไปจากสังคมไทย โดยทิ้งท้ายว่าวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นวันแห่งความหวังที่จะได้ยกเครื่องประเทศไทยครั้งใหญ่
