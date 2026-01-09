การเงินเศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 10:56 น.
54
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

ใครรายได้ไม่ถึง 3,000 บาท รัฐเติมให้ครบ คือคำสัญญาใหม่จากเวทีปราศรัยใหญ่ พรรคเพื่อไทย เลือกตั้ง 2569 ประกาศลั่นกลางลานคนเมือง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น. ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีประกาศวิสัยทัศน์ “คนไทยไร้จน” ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวทีปราศรัยใหญ่ครั้งแรก ท่ามกลางประชาชนมาร่วมฟังอย่างล้นหลาม

ย้ำจุดยืนว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน พร้อมสานต่อความสำเร็จจากอดีตตั้งแต่ยุคไทยรักไทย ทั้งกองทุนหมู่บ้าน สู่กองทุน SML และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่จะยกระดับสู่ ‘30 บาท AI’ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนรักษาได้ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฮไลต์สำคัญคือการประกาศนโยบายแก้จนแบบมุ่งเป้า ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 3.4 ล้านคนรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน 3,000 บาท/เดือน บางคนมีรายได้ไม่ถึง 100 บาทต่อวัน หากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล จะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยคัดกรองฐานข้อมูล เพื่อ “เติมเงิน” ส่วนต่างให้ประชาชนกลุ่มนี้มีรายได้ครบ 3,000 บาทต่อเดือนทันที เพื่อช่วยพยุงครอบครัวและสร้างโอกาสตั้งตัว

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

นอกจากนี้ ได้ปิดตัวนโยบายใหม่ “สินเชื่อเพื่อทำธุรกิจในต่างแดน” สนับสนุนคนไทยที่ไปเติบโตในต่างประเทศ ให้เป็นหน้าต่างขายสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ไม่ปล่อยให้ต้องดิ้นรนเพียงลำพัง

รวมถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบยกเครื่อง ภายใต้แนวคิด “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ทั้งการแก้หนี้ทั้งระบบ กดค่าไฟให้เหลือ 3.70 บาท และส่งเสริมสินค้าเมดอินไทยแลนด์

ศ.ดร.ยศชนัน ยังเน้นย้ำเรื่องการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ โดยผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และอุตสาหกรรม Wellness เปลี่ยนเกษตรให้เป็นยา สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมใช้เทคโนโลยี AI for all เข้ามาช่วยตำรวจดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และประกาศชนกับปัญหายาเสพติด คอร์รัปชัน และทุนสีเทา ให้หมดไปจากสังคมไทย โดยทิ้งท้ายว่าวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นวันแห่งความหวังที่จะได้ยกเครื่องประเทศไทยครั้งใหญ่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

1 นาที ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

18 นาที ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

31 นาที ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

31 นาที ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

36 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

51 นาที ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

56 นาที ที่แล้ว
สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู ข่าว

สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง ตําราพรหมชาติ 2568 ตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ ดูดวง

ตําราพรหมชาติ 2569 ดูดวงตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนพบปัญหาเงินสะสมในประกันสังคมหายไปหลายพันบาท เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! “ประกันสังคม” เปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย ยอดว่างงานไม่เข้า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ยอมรับเสียใจ พูดไม่เคลียร์ปม “ทหารมีไว้ทำไม” ยืนยันเคารพทหารในสนามรบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง รีวิว บังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้สู้ไทย ข่าว

กัน จอมพลัง บุกบังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้หลบภัย ชมความทะเยอทะยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลตัดสินคดี “บิ๊กโจ๊ก” จะได้กลับมาเป็นตำรวจหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วาสนา นาน่วม&quot; เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผน PR พรรคการเมือง ข่าวการเมือง

“วาสนา นาน่วม” เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผนพีอาร์ พรรคการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยันไม่เคยเอาผิด จนท.ทำความสะอาด ปม “ไอซ์” ลงเรือร่วมเก็บกระทง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วันเด็ก 2569 เด็กเกิดน้อยสุดในรอบ 75 ปี ใครจะดูแลใครในอีก 10 ปี?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ข่าว

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบคนดัง พ่อยูทูบเบอร์ดัง ศึกเมียหลวง vs เมียใหม่ หนังคนละม้วน แฉยับทำร้าย-ติดโรค-คบซ้อน อีกฝั่งงัดไทม์ไลน์สู้ บันเทิง

สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบ พ่อยูทูบเบอร์ดัง เมียหลวง แฉยับทำร้าย-ติดโรค เมียใหม่โต้ หนังคนละม้วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพนาทีส่งตัว “เฉิน จื้อ” เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กลับจีน หลังถูกจับที่เขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ถึงประชาชน ปมแก้รัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

อ่านดี ๆ จ๋าย ไททศมิตร ฝากถึงพรรคส้ม แก้ทำไมรัฐธรรมนูญ อ่านจบร้องอ๋อ คนไลก์เป็นแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ ข่าว

อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 10:56 น.
54
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button