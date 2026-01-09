“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 โพสต์คลิป ม้าเหล็กคำราม ผสมรถถังและยานเกราะ ช่วยปกป้องอธิปไตยที่ชายแดน ด้วยความรวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 โพสต์คลิปปฏิบัติการทางทหารในช่วงปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมข้อความระบุว่า “เมื่อม้าเหล็กคำราม อีกส่วนหนึ่งของสนามรบในการเข้าประชิดข้าศึกด้วยการยิงทำลาย ข่มขวัญ และยึดครองที่หมายภูมิประเทศสำคัญ
การผสมผสานการใช้เทคนิคของหน่วยรถถังและยานเกราะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ และชดเชยจุดอ่อนซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ “รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด”
โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นช่วงการสู้รบปกป้องอธิปไตยของทหารไทย ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนจะมีการลงนามหยุดยิง เป็นการผสมผสานการใช้เทคนิคของหน่วยรถถังและยานเกราะอย่างเป็นระบบ เสริมจุดแข็ง ชดเชยจุดอ่อน เคลื่อนที่ประสานกันอย่างมีเอกภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการรบในทุกมิติ ทั้งภาคพื้น ความเร็ว และอานุภาพการยิง
ผลของการดำเนินกลยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมาย กำลังรบสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาด นำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจ ด้วยหลักการรบที่ชัดเจน รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด
ปฏิบัติการดังกล่าวสะท้อนถึงความพร้อม ความสามัคคี และขีดความสามารถของกำลังทหารม้าทุกหมู่เหล่าที่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 เพื่อพิทักษ์ผืนแผ่นดินและความมั่นคงของชาติ
