ข่าว
“สส.ไอซ์” โพสต์ภาพลงพื้นที่ช่วยเก็บกระทง ลั่นไม่ได้สร้างภาพ เก็บมาทุกปี
สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ภาพลงพื้นที่ช่วยเก็บกระทง เขตหนองแขม โพสต์คลิประหว่างทำงาน ยืนยันไม่ได้สร้างภาพ เก็บมาทุกปี
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. ของพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังคืนลอยกระทงว่า “เช้านี้ขอติดเรือพี่ฝ่ายรักษาเขตหนองแขมเก็บกระทงและล่าเหรียญ”
นอกจากนี้ยังโพสต์คลิปวินาทีที่ตนกำลังเก็บกระทงและระบุอีกด้วยว่า “; ไอ้พวกสร้างภาพๆๆๆ : ฉันก็มาเก็บของฉันทุกปี!!” นอกจากนี้
ก่อนจะเขียนปิดท้ายอีกคอมเม้นท์ว่า “ฟอกเงินผ่านการเก็บกระทง : แจ้งสรรพากรว่ามีรายได้หนึ่งล้านบาทจากการเก็บเหรียญในกระทง”
กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ
สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง
สส.ไอซ์ ฟาดแรง ไผ่ ลิกค์ ถามกลับจะแหกตนหรือแหกเพื่อนร่วมพรรคกันแน่?
ข่าว
