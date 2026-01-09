วันเด็ก 2569 เด็กเกิดน้อยสุดในรอบ 75 ปี ใครจะดูแลใครในอีก 10 ปี?
พาเด็กเที่ยวได้ แต่อย่าลืมดูตัวเลข วันเด็กไทยปี 2569 เผยสถิติปีที่ผ่านมา จำนวนเด็กเกิดใหม่แค่ 416,574 คน ต่ำสุดในรอบ 75 ปี สัญญาณแรงงานหด ภาระดูแลผู้สูงอายุเพิ่ม ชนเต็ม ๆ คนวัยทำงาน
เช้าวันเด็ก วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 หลายครอบครัวเตรียมแพ็กกระเป๋าพาลูกหลานไปเที่ยวสวนสัตว์ งานวันเด็ก หรือไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแบบชั่วคราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แต่ท่ามกลางความครึกครื้นของกิจกรรม มีข้อมูลสถิติหนึ่งที่ส่งผลแรงกระแทกถึงอนาคตประเทศอย่างรุนแรง โดยข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ระบุว่า ปี 2568 ที่ผ่านมา ไทยมีเด็กเกิดใหม่เพียง 416,574 คน (ชาย 215,035 / หญิง 201,539) ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ ต่ำสุดในรอบ 75 ปี สะท้อนให้เห็นว่าแม้ “วันเด็ก” จะยังดูสนุกสนาน แต่ “จำนวนเด็ก” ในความเป็นจริงกำลังลดหายไปอย่างน่าใจหาย
เด็กน้อยลง = คนทำงานน้อยลง = ทุกอย่างตึงเครียดขึ้น
เด็กที่เกิดในวันนี้คือแรงงานและคนจ่ายภาษีที่จะค้ำจุนระบบสวัสดิการของประเทศในอนาคต เมื่อฐานการเกิดเล็กลง ความตึงเครียดจะวิ่งเข้าหาคนวัยทำงานเร็วกว่าที่คิด
1. แรงงานหดตัว ภาคธุรกิจจะขาดแคลนคนทำงาน ต้องแย่งชิงคนเก่งกันหนักขึ้น
2. สวัสดิการตึงตัว รายจ่ายสังคมสูงวัยเพิ่มขึ้น แต่ฐานคนจ่ายภาษีลดลง
3. ธุรกิจเปลี่ยนทิศ บริการสำหรับเด็กจะอยู่ยากขึ้น ขณะที่บริการผู้สูงอายุจะเติบโตแบบก้าวกระโดด
สถิติจากกรุงเทพธุรกิจยังระบุว่า ไทยมีภาวะ ตายมากกว่าเกิด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปี 2024 (พ.ศ. 2567) มีคนเกิด 462,240 คน แต่เสียชีวิตถึง 571,646 คน ซึ่งแนวโน้มนี้กระทบต่อระบบการคลังของประเทศอย่างหนัก
ภาพใกล้ตัวที่เริ่มเห็นชัดเจน ห้องเรียนว่างไม่ใช่เพราะครูสอนดีจนเด็กเรียนจบไว แต่เพราะเด็กหายไปจากระบบ สัดส่วนเด็ก (0-14 ปี) ลดลงสวนทางกับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ในขณะที่คลินิกโรคเรื้อรังสำหรับผู้ใหญ่กลับหนาแน่น โครงสร้างบริการสุขภาพกำลังขยับไปทางสังคมสูงวัยอย่างเลี่ยงไม่ได้ คนวัยทำงานต้องแบกภาระหนักขึ้น ทั้งดูแลพ่อแม่ที่อายุยืนขึ้น ทำงานหาเลี้ยงชีพ และถ้ามีลูกก็ต้องดูแลลูกอีกคน โดยมี “ผู้ช่วย” หรือคนดูแลในครอบครัวน้อยลง
อีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2579) เราจะเจออะไร?
หากแนวโน้มนี้ยังไม่เปลี่ยน อัตราเจริญพันธุ์ของไทยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก (ราว 1.0) ซึ่งหมายความว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ตลาดแรงงานจะขาดแคลนคนอย่างหนัก งบประมาณรัฐจะถูกเทไปที่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจนสวัสดิการอื่น ๆ อาจติดขัด และคุณภาพชีวิตครอบครัวจะขึ้นอยู่กับว่าระบบสนับสนุนของรัฐดีพอหรือไม่
วันเด็กปีนี้ ลองถามใจตัวเองดูว่า “ถ้าต้องเลือก 1 อย่างที่ทำให้คนกล้ามีลูก” คุณจะเลือกอะไร?
- ลดค่าครองชีพและค่าการศึกษาให้ถูกลง
- เพิ่มเวลาลาคลอดและลาเลี้ยงดูบุตรที่ใช้ได้จริง พร้อมงานที่ยืดหยุ่น
- มีศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลคุณภาพในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้
- สวัสดิการเด็กแบบถ้วนหน้าที่ครอบคลุมแม้กระทั่งคนทำงานอิสระ
ถ้าเราปล่อยให้คำถามนี้เงียบหายไป วันเด็กในอนาคตอาจจะยังจัดอยู่…แต่ “เด็ก” ที่มาร่วมงานอาจจะหายไปจนใจหาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2569
- “อ.เจษฎา” โผล่เม้นต์ หลังสุราษฎร์ธานี ประกาศงดจัดวันเด็กอยู่จังหวัดเดียว
- รถไฟฟ้าฟรี MRT-BTS วันเด็ก 10 ม.ค.69 ตลอดวัน เช็กที่นี่ ใครนั่งฟรีบ้าง?
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: