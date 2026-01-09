“วาสนา นาน่วม” เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผนพีอาร์ พรรคการเมือง
“วาสนา นาน่วม” แจงดราม่าชื่อโผล่แชตหลุด ยันไม่รู้เรื่องแผน PR 2,000 บาท เผยนักข่าวรุ่นน้องสารภาพส่งผิดห้อง เป็นแค่ธุรกิจส่วนตัวไม่เกี่ยวการเมือง
วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก กรณีมีชื่อเพจของตนไปปรากฏในแชตนักข่าวของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการด้านการเงินอิสระ นำมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา
วาสนา ระบุว่า “กรณีที่ “เพจ วาสนา” ถูกเอ่ยชื่อพาดพิงว่า อยู่ในแผนที่จะประชาสัมพันธ์ของนักข่าวคนหนึ่งนั้น ขอยืนยันว่า น้องนักข่าวคนนี้ ยังไม่เคยพูดคุยในเรื่องนี้กับวาสนา แต่อย่างใด
แต่พอเกิดเรื่อง น้องนักข่าวคนดังกล่าวได้โทรมาขอโทษที่วางแผนประชาสัมพันธ์เช่นนั้น โดยที่ยังไม่ได้สอบถาม วาสนา โดยน้องนักข่าวชี้แจงว่า เป็นเพียงแผนที่จะนำเสนอเจ้าของธุรกิจที่น้องนักข่าวร่วมทำอยู่ด้วย ในเพจข่าวยอดนิยม ในสื่อหลัก และ อินฟลูฯ (ที่น้องรู้จักก็มี วาสนา คนเดียว) ถ้าเขาตกลง ก็จะจึงถามเพจวาสนา ว่าจะลงข่าวได้หรือไม่
โดยน้องนักข่าว ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองใด แต่ไลน์นั้นส่งผิดห้อง เข้าไปในพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เป็นการวางแผนประชาสัมพันธ์ของธุรกิจที่ตนเองเข้าไปร่วมทำอยู่เท่านั้น
ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวเช่นที่น้องนักข่าวชี้แจงจริง โดยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่รู้จักกันมานาน ก็คงจะช่วยลงข่าวให้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์อยู่แล้ว เพราะเวลาใครฝากข่าว วาสนา ก็มักจะบอกว่า ไว้เลี้ยงข้าว เลี้ยงน้ำปั่น พี่แล้วกัน บางทีก็มาเป็น ขนม ของกิน ที่เราสะดวกใจกว่า ที่จะคิดค่าโฆษณา เพราะถ้าคิดตามเรต อินฟลูฯ ที้เป็นสากล ก็คงจะหลายบาท ไม่น่าใช่ สองพันบาท
และเมื่อดูจากเรตที่ระบุในไลน์ คือ สองพันบาท แล้ว ก็ไม่น่าจะลงข่าวหรือโฆษณา ในสื่อออนไลน์ได้ ที่มีชื่อระบุได้ อาจเป็นเพราะน้องนักข่าวไม่รู้เรตโฆษณาสื่อออนไลน์หรือไม่
นอกจากนี้ เพจ วาสนา เป็นเพจข่าวส่วนตัว ไม่ใช่ของสำนักข่าวใด หากจะมีการรับโฆษณาต่างๆ สามารถทำได้ เพราะถ้าจะยึดตามเรตของอินฟลูเอ็นเซอร์ทั่วไป ก็น่าจะสูงกว่าที่ระบุ ดังนั้น ที่ระบุในไลน์ที่แชร์กัน
แต่ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีใครมาโฆษณาลงเพจเลย มีแต่ “ข่าวฝาก” หรือ “ข่าวแจก” เท่านั้น บางพรรคก็มีน้องที่สนิทๆ กันมานานฝากข่าว อันไหนลงให้ได้ ก็ลงให้ แต่ต้องตาม กรอบคอนเซ็ปต์ของเพจ บางครั้งก็เป็นแค่บอกว่า ไว้เลี้ยงกาแฟ หรือ เลี้ยงข้าว พี่แล้วกัน ไม่มีการจ่ายค่าโฆษณาใดๆ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงให้ เพราะไม่เกี่ยวกับทหาร หรือความมั่นคง จนน้องหลายคน “งอน” พี่เล็กไปก็มี เพราะในอดีต เคยมีน้องบางคนฝากข่าว พอวาสนาลงข่าวให้แล้วนำไปเบิกก็เคยเจอ ซึ่งเมื่อ วาสนา รู้ก็ตำหนิไปแล้วว่าอย่าทำอีกแล้วก็ไม่ลงข่าวให้อีกเลย
ส่วนการลงข่าวพรรคการเมือง เพจ วาสนา จะลงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทหาร ความมั่นคงชายแดน หรือสีสันทางการเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะแต่ละพรรค จะมีไลน์กลุ่มกับสื่อจะส่งมาในกลุ่มไลน์มากมายหลายพรรค วาสนา ก็จะมาสแกน อ่าน แล้วเลือกที่น่าสนใจเท่านั้นลงเพจ ซึ่งปกติพรรคต่างๆ จะไม่ได้มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นข่าวแจกทั่วไป
อีกทั้งในช่วงนี้ แต่ละพรรคต่างก็มีนโยบายหาเสียงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนเขมร และเรื่องทหาร วาสนา จึงได้จับประเด็น มาลงข่าวในเพจบ้างในบางเรื่อง แต่ไม่ได้เป็นการลงโฆษณาใดๆ
ดังนั้น กรณีนี้ วาสนา จึงไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย แต่อาจเพราะเห็นว่าไลน์ที่แชร์กันนี้ มีชื่อ เพจ วาสนา รวมอยู่ด้วย จึงเหมือนเป็นเหยื่อมาให้ด่าสบายๆ ซึ่งการแชร์ข้อความในลักษณะนี้โดยมีชื่อบุคคลปรากฏอยู่ด้วย จึงถือว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพจ วาสนา ใช้ในการสร้างแหล่งข่าว มากกว่า เพราะการฝากข่าว มาลงข่าวให้ เมื่อถึงเวลา วาสนา เช็คข่าวหรือถามอะไร ก็จะได้ข้อมูล หรือบ่อยครั้งมีข่าวอะไร แหล่งข่าวก็จะบอกก่อน
ทั้งนี้ขอย้ำว่า เพจ วาสนา เป็นเพจส่วนบุคคลไม่ใช่สื่อสำนักใด การทำเพจสามารถ รับโฆษณา หรือเป็นธุรกิจแบบหนึ่งแบบที่เพจต่างๆ ก็หารายได้ได้ แต่ทว่าที่ผ่านมา เพจ วาสนา ยังไม่เคยมีการซื้อโฆษณาใดๆ มีแต่ “ข่าวฝาก” เช่นที่กล่าวมาข้างต้นด้วยความเคารพ และขอบคุณทุกท่านที่อ่านค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แจงเหตุเลื่อนฝากขัง อดีตผู้สมัครสส.คดีฟอกเงิน เบื้องต้นยังไม่พบพรรคการเมืองเอี่ยว
- “ชัชชาติ” ยันไม่เคยเอาผิด จนท.ทำความสะอาด ปม “ไอซ์” ลงเรือร่วมเก็บกระทง
- “เท้ง” โพสต์จดหมายจากทหารแนวหน้า พ้อไม่ได้สิทธิประโยชน์ ติดขัดทุกอย่าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: