คู่มือการออกเสียงประชามติ 2569 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง สส.
กกต.เผยแพร่ข้อมูลประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ สรุปคำถาม ขั้นตอนใช้สิทธิ วันออกเสียง 8 ก.พ. 2569 และเหตุผลตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 พร้อมไทม์ไลน์และข้อควรรู้ก่อนเข้าคูหา
การออกเสียงประชามติครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนในการจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อแทนที่ฉบับปี 2560 โดยมีประเด็นคำถามหลักคือ “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่”
การดำเนินการนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า แม้รัฐสภาจะมีอำนาจริเริ่มจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งก็คือ “ประชาชน” เสียก่อน
ลักษณะบัตรออกเสียง ประชามติ
ในบัตรจะมีช่องให้กากบาท X เพียงช่องเดียวจาก 3 ตัวเลือก
- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- ไม่แสดงความคิดเห็น
ทำไมต้องทำประชามติ?
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (18/2568) ระบุว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการทำประชามติก่อนดำเนินการ
นโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแนวทางการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สรุปโรดแมป 3 ครั้ง สู่กฎหมายสูงสุดฉบับใหม่
เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและมาจากประชาชนอย่างแท้จริง กระบวนการจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงสำคัญ
ครั้งที่ 1
- ถามความต้องการเบื้องต้นว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ หากประชาชนไม่เห็นชอบ กระบวนการจะหยุดลงทันที
ครั้งที่ 2
- หากครั้งแรกผ่าน จะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่ม หมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้ประชาชนเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
ครั้งที่ 3
- เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้น จะต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบกับเนื้อหาในร่างสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริง
ดาวน์โหลด : ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
วิเคราะห์ข้อดีและความเสี่ยงของการทำประชามติ
ข้อดีของการทำประชามติ คือ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ได้กฎหมายที่ทันสมัย แก้ไขบทบัญญัติที่ไม่มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์สอดคล้องกันทั้งฉบับ
ซึ่งอีกมุมหนึ่งก็อาจเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าการแก้รายมาตรา และใช้งบประมาณสูง (อ้างอิงงบประมาณปี 2557 ในการจัดทำรัฐธรรมนูญปี 2560 ใช้งบไป 112,469,600 บาท โดยงบประชามติอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน กกต.)
10 ขั้นตอนการใช้สิทธิในวันเดียว (เลือก สส. + ประชามติ)
เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างราบรื่น กกต. ได้วางลำดับขั้นตอนในหน่วยเลือกตั้งไว้ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ
- เช็กบัญชีรายชื่อทั้ง สส. และประชามติที่หน้าหน่วย
2. เตรียมหลักฐาน
- บัตรประชาชน (หรือแอปฯ ThaiD / DLT QR / บัตรคนพิการ)
3. แสดงตน (ชุด สส.)
- ยื่นหลักฐานและแจ้งลำดับที่แก่กรรมการ
4. รับบัตร สส.
- ลงชื่อที่ต้นขั้วและรับบัตร 2 ใบ (แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ)
5. ลงคะแนน สส.
- เข้าคูหากากบาทเลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบ
6. หย่อนบัตร สส.
- หย่อนลงหีบแต่ละประเภทด้วยตนเอง
7. แสดงตน (ชุดประชามติ)
- เดินไปจุดถัดไปในหน่วยเดิม ยื่นหลักฐาน/บอกลำดับที่
8. รับบัตรประชามติ
- ลงชื่อที่ต้นขั้วและรับบัตร 1 ใบ
9. ลงคะแนนประชามติ
- กากบาท “เห็นชอบ”, “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความคิดเห็น”
10. หย่อนบัตรและเสร็จสิ้น
- หย่อนบัตรประชามติลงหีบแล้วออกจากที่เลือกตั้ง
