ข่าวการเมือง

คู่มือการออกเสียงประชามติ 2569 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง สส.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 16:34 น.
55
ภาพแสดงบัตรออกเสียงประชามติสำหรับการเลือกตั้ง 69 ในวันที่ 8 ก.พ. 2569
FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กกต.เผยแพร่ข้อมูลประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ สรุปคำถาม ขั้นตอนใช้สิทธิ วันออกเสียง 8 ก.พ. 2569 และเหตุผลตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 พร้อมไทม์ไลน์และข้อควรรู้ก่อนเข้าคูหา

การออกเสียงประชามติครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนในการจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อแทนที่ฉบับปี 2560 โดยมีประเด็นคำถามหลักคือ “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่”

การดำเนินการนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า แม้รัฐสภาจะมีอำนาจริเริ่มจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งก็คือ “ประชาชน” เสียก่อน

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี 2569
FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ลักษณะบัตรออกเสียง ประชามติ

ในบัตรจะมีช่องให้กากบาท X เพียงช่องเดียวจาก 3 ตัวเลือก

  1. เห็นชอบ
  2. ไม่เห็นชอบ
  3. ไม่แสดงความคิดเห็น

ทำไมต้องทำประชามติ?

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (18/2568) ระบุว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการทำประชามติก่อนดำเนินการ

นโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแนวทางการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สรุปโรดแมป 3 ครั้ง สู่กฎหมายสูงสุดฉบับใหม่

เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและมาจากประชาชนอย่างแท้จริง กระบวนการจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงสำคัญ

ครั้งที่ 1

  • ถามความต้องการเบื้องต้นว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ หากประชาชนไม่เห็นชอบ กระบวนการจะหยุดลงทันที

ครั้งที่ 2

  • หากครั้งแรกผ่าน จะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่ม หมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้ประชาชนเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ

ครั้งที่ 3

  • เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้น จะต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบกับเนื้อหาในร่างสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริง
ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงประชามติและเลือกตั้ง สส. ในปี 2569
FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด : ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วิเคราะห์ข้อดีและความเสี่ยงของการทำประชามติ

ข้อดีของการทำประชามติ คือ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ได้กฎหมายที่ทันสมัย แก้ไขบทบัญญัติที่ไม่มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์สอดคล้องกันทั้งฉบับ

ประชาชนเตรียมตัวลงคะแนนเสียงในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญใหม่
FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ซึ่งอีกมุมหนึ่งก็อาจเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าการแก้รายมาตรา และใช้งบประมาณสูง (อ้างอิงงบประมาณปี 2557 ในการจัดทำรัฐธรรมนูญปี 2560 ใช้งบไป 112,469,600 บาท โดยงบประชามติอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน กกต.)

ภาพแสดงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในการออกเสียงประชามติ 2569
FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

10 ขั้นตอนการใช้สิทธิในวันเดียว (เลือก สส. + ประชามติ)

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างราบรื่น กกต. ได้วางลำดับขั้นตอนในหน่วยเลือกตั้งไว้ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อ

  • เช็กบัญชีรายชื่อทั้ง สส. และประชามติที่หน้าหน่วย

2. เตรียมหลักฐาน

  • บัตรประชาชน (หรือแอปฯ ThaiD / DLT QR / บัตรคนพิการ)

3. แสดงตน (ชุด สส.)

  • ยื่นหลักฐานและแจ้งลำดับที่แก่กรรมการ

4. รับบัตร สส.

  • ลงชื่อที่ต้นขั้วและรับบัตร 2 ใบ (แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ)

5. ลงคะแนน สส.

  • เข้าคูหากากบาทเลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบ

6. หย่อนบัตร สส.

  • หย่อนลงหีบแต่ละประเภทด้วยตนเอง

7. แสดงตน (ชุดประชามติ)

  • เดินไปจุดถัดไปในหน่วยเดิม ยื่นหลักฐาน/บอกลำดับที่

8. รับบัตรประชามติ

  • ลงชื่อที่ต้นขั้วและรับบัตร 1 ใบ

9. ลงคะแนนประชามติ

  • กากบาท “เห็นชอบ”, “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความคิดเห็น”

10. หย่อนบัตรและเสร็จสิ้น

  • หย่อนบัตรประชามติลงหีบแล้วออกจากที่เลือกตั้ง
บรรยากาศการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในวันเลือกตั้ง 69
FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก ข่าว

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

58 วินาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี ข่าวต่างประเทศ

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

4 นาที ที่แล้ว
ธนาธร หาเสียงเลือกตั้งอีสานใต้ ขอโอกาสตั้งตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าวการเมือง

ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก

27 นาที ที่แล้ว
กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน ข่าวการเมือง

กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน

36 นาที ที่แล้ว
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม ข่าว

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

56 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงบัตรออกเสียงประชามติสำหรับการเลือกตั้ง 69 ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ข่าวการเมือง

คู่มือการออกเสียงประชามติ 2569 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี &quot;บี กฤษณะพงศ์&quot; หลังเปิดตัวคบไม่นาน บันเทิง

จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์” หลังเปิดตัวคบไม่นาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่ รัชนก&quot; แจงดราม่าเกาะกระแส &quot;น้องน้ำตาล&quot; ยันช่วยด้วยใจ ทนายเป็นคนขอให้ช่วย บันเทิง

“เจนนี่ รัชนก” แจงดราม่า “น้องน้ำตาล” ยันไม่ได้หาแสง เผยทนายพัฒน์ขอให้ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวมพิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลักทรมาน-ฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร ซุกตัวที่พัทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หยวน กวินรัฏฐ์&quot; ตั้งคำถาม เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน บันเทิง

“หยวน กวินรัฏฐ์” เผย เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้อง อ้างอัดอั้นปมถูกด่า &quot;หมา&quot; ข่าวการเมือง

ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดังไกลทั่วโลก ยูทูบเบอร์ช่องดังเปิดเคส “Tokyogurl” ใช้ร่างทรงหลอกคนทั้งวงการ จนติดทีมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
BTS-MRT มอบของขวัญวันเด็ก 10 ม.ค.69 เปิดให้เด็กขึ้นฟรีทุกสาย ข่าว

รถไฟฟ้าฟรี MRT-BTS วันเด็ก 10 ม.ค.69 ตลอดวัน เช็กที่นี่ ใครนั่งฟรีบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันคล้ายวันประสูติ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน บันเทิง

‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เมียหลวง สั่ง “ทนายพัฒน์” ลุยฟ้อง “ครูบี๋” ซ้ำอีกดอก ไม่สนผลสอบวินัยราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมสช. โชว์เครื่องประหารหัวพยัคฆ์ ทำสงครามพวกโกงกิน-สแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ ข่าว

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บันเทิง

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 16:34 น.
55
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button