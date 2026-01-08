“ชิมิเคน” ร่ายยาวหลังถูกถาม “รู้สึกแก่บ้างไหม?” จนชาวเน็ตญี่ปุ่นออกมายกย่อง
“ชิมิเคน” อดีตพระเอก AV ตัวพ่อของวงการขายเสียว ตอบคำถามแฟนคลับ “รู้สึกว่าตัวเองแก้บ้างไหม?” ก่อนตอบกลับแบบเฉียบขาด จนชาวเน็ตปรมือให้
กลายเป็นไวรัลที่สร้างพลังบวกให้กับชาวเน็ต เมื่อ ชิมิเคน (Shimiken) อดีตดาวดังแห่งวงการผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น ได้ออกมาตอบคำถามคาใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัย 46 ปี ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแฟนสาว
แม้ร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณตามวัย แต่ชิมิเคนกลับมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ควรไปยึดติดจนเสียความมั่นใจ โดยเขาได้แชร์มุมมองที่น่าสนใจว่า ตัวเขาไม่ได้รูกสึกว่าแก่เลย แม้จะเริ่มมีอาการสายตายาวหรือมีผมขาวปรากฏให้เห็นบ้างแล้ว แต่เขายืนยันว่าสภาพจิตใจและร่างกายโดยรวมยังยอดเยี่ยม
ชิมิเคน ยังบอกต่อว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหลายคนต้องเครียดกับเรื่องฝ้า กระ หรือรอยเหี่ยวย่น เพราะสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติที่ควรยอมรับและเปิดรับมันอย่างตรงไปตรงมา
สิ่งที่ทำให้แฟนคลับทึ่งที่สุดคือเป้าหมายในอนาคตของเขา ที่แตกต่างจากคนทั่วไปที่พยายามรั้งความหนุ่มสาวเอาไว้อย่างสิ้นเชิง เพราะเขาเผยความในใจว่าอยากให้อายุถึง 60 หรือ 70 ปีไวๆ เพื่อที่จะได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า แม้จะอยู่ในวัยนั้นเขาก็ยังคงความแข็งแรงระดับสุดยอดเอาไว้ได้
นอกจากนี้ ชิมิเคน บอกว่าสำหรับตัวเขานั้น การมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า แต่เป็นเรื่องที่ควรดีใจและเฉลิมฉลองให้กับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา
ทัศนคติที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดีนี้ ทำให้ชาวเน็ตญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาแสดงความชื่นชม โดยมองว่านี่คือต้นแบบของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของตัวเองในทุกช่วงวัยครับ
