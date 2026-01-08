ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
ทนายสัญญาภัชระ โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล สยบข่าวลือหนีคดีไปเมืองนอก ยันยังอยู่ไทย มั่นใจเดินหน้าสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (8 ม.ค. 69) ทนายความของ บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมโชว์วันเวลาที่หน้าจอระบุวันพฤหัสบดีที่ 8 ม.ค. 69 เวลา 13.55 น. เพื่อสยบข่าวลือบิ๊กโจ๊ก หลบหนีคดีออกนอกประเทศ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก ทนายสัญญาภัชระ สามารถ โดยระบุข้อความชี้แจงว่า
“ในฐานะทนายความผู้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายและรักษาความเป็นธรรมให้กับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ผมขอใช้พื้นที่นี้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสยบกระแสข่าวลือต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าท่านได้เดินทางออกนอกประเทศเพื่อหลบหนีคดี ผมขอเน้นย้ำข้อเท็จจริงด้วยหลักการทางกฎหมายและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของลูกความ ดังนี้ครับ
1. ยืนยันพำนักอยู่ในประเทศไทย 100%
ปัจจุบัน วันที่ 8-1-2569 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทย และใช้ชีวิตตามปกติภายใต้กรอบของกฎหมาย ท่านไม่มีเจตนาและไม่มีความคิดที่จะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหลบหนีความผิด ข้อมูลที่ระบุว่าท่านเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศนั้น เป็นข้อมูลเท็จโดยสิ้นเชิง
2. ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยึดมั่นในหลักการที่ว่า “ผู้บริสุทธิ์ย่อมกล้าเผชิญหน้ากับความจริง” ท่านพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานสอบสวน ป.ป.ช. หรือชั้นศาล การหนีไม่ใช่ทางออกของคนที่รับราชการมาอย่างยาวนานและต้องการกอบกู้เกียรติยศของตนเองคืนมา
3. การเตรียมพร้อมสู้คดีด้วยหลักฐาน
ในขณะนี้ ทีมทนายความและ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีตามช่องทางของกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ เรามีความมั่นใจในพยานหลักฐานและความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งการสู้คดีในระบบศาลเป็นวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณชนได้
4. วิงวอนให้รับฟังข้อมูลอย่างมีสติ
ผมขอความกรุณาพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน โปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีและชื่อเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง การกล่าวหาใด ๆ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและรอคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
หากมีความคืบหน้าทางคดีหรือการเคลื่อนไหวที่เป็นทางการ ผมในฐานะทนายความจะดำเนินการแถลงข่าวให้ทราบเพื่อความโปร่งใสต่อไปครับ”
อ้างอิงจาก : FB ทนายสัญญาภัชระ สามารถ
